Sobre Ciudadanía Digital 2.21

Vuelvo nuevamente a empoderar la tecnología a la cual la mayoría tenemos acceso, y que es un mundo maravillo siempre y cuando respetemos su uso, partiendo desde nosotros, adentro de nuestros hogares y hacia el exterior ¿Cómo lo hacemos? ¿educándonos a nosotros mismos y en primer lugar con las reglas básicas: como saludar pedir permiso y agradecer, para luego plasmar estos actos en el contexto en el cual convivimos y nos movemos. El famoso dicho “la educación comienza desde casa”.

Existe una ciudadanía y una educación en los valores a los cuales nos sometemos todos los días desde cuando salimos de nuestros hogares y cuando estamos dentro también ya que nos comunicamos mediante algún soporte tecnológico. Desde la alarma del reloj que tenemos en nuestro celular pasando por la simple compu chequeando el email con nuestra casilla de mensajes, de texto o de voz, los tán útiles audios, mensajes en wasap, etc. Son acciones cotidianas que lo hacemos en estos momentos incorporadas porque estamos inmersos en lo tecnológico. No digo todos, pero si la gran mayoría.

Se habla hoy en día de adicción a la tecnología ,adicción es una palabra fuerte :”que denota todo lo que comprende dependencia y se usa en el campo de las sustancias, el concepto de adicción se ha utilizado principalmente referido al campo de las sustancias tóxicas susceptibles de generar tolerancia, dependencia y abstinencia en quien las consume, es decir, la necesidad de incrementar la cantidad de sustancia para obtener los mismos efectos y la necesidad de tomar la sustancia para afrontar un nuevo día, porque de lo contrario aparecen sensaciones de malestar físico y/o emocional que nos impulsan a consumirla de forma inmediata.”

Pero volviendo a las acciones cotidianas a través de la tecnología quiero hacer hincapié en la educación como primera medida utilizando los soportes tecnológicos.

El hacer uso de las tecnologías tanto los adultos como los jóvenes entre ellos los niños y adolescentes también lleva la responsabilidad de un buen y sano uso.

¿A que me refiero? A la Ciudadanía digital como primera alfabetización digital de que existen reglas en el mundo o en el universo digital, el saludar, el no responder o contestar si no me preguntan yo diría lo básico “de las normas de buena conducta “.

La pandemia nos vino a dejar algo muy positivo, si alguien no sabia o no entendía la tecnología (manejar internet, Facebook, tuitear, etiquetar, realizar reuniones online) ya para estos días lo tiene como aprehendido o lo sigue intentando. Esto es lo positivo que nos está enseñando esta pandemia.

El teletrabajo o el home office les ha dado a millones de personas un sustento el seguir empoderado o siendo útil en su trabajo cotidiano.

A los niños les permitió seguir en algo conectados con sus compañeros etc. No a todos a la gran mayoría. Por la famosa brecha de los que no tienen acceso a la tecnología.

Y esto va a seguir cada vez más tecnología en todos y en cada situación que va a ser algo muy “normal” .Pero para seguir aprendiendo y evolucionando en este maravilloso mundo o como digo o cito normalmente en este “Universo “ tecnológico ; llamo a todos y todas a respetarnos en las redes no interesa el conocimiento , no interesa la profesión o a que se dedican …en que lugar trabajan, el respeto y la valoración al otro habla de una buena educación desde casa .A eso llamo “Ciudadadaní Digital “

Dra. Claudia A. Zalesak -Abogada.

Magistrando en Civil y Comercial

Docente de nivel Medio en Escuelas Técnicas en Posadas

Cel 376-4700832 – mail:cazalesak@yahooo.com.ar

