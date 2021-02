Confirman que las clases en Misiones comenzarán con un sistema bimodal el 9 de marzo

El Comité Científico de Misiones definió el protocolo que utilizará el sistema educativo para el inicio del ciclo lectivo 2021. Los cursos se dividirán en grupos: mientras algunos asistirán, los otros seguirán en modo virtual, aunque siempre dependerá del contexto de cada escuela y su matrícula. La presencialidad no será obligatoria, al menos por los primeros 90 días. Si llegara a aparecer un caso positivo, se cerrará el curso, pero no se suspenderá la asistencia de todo el establecimiento. entre otras medidas. “Cada escuela va tener que establecer esta generalidad de los protocolos de acuerdo a su contexto”, aclaró el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Miguel Sedoff.

Finalmente se confirmó que Misiones utilizará un sistema bimodal para el inicio del ciclo lectivo 2021, establecido para el próximo 9 de marzo, por lo que los alumnos podrán asistir presencialmente y continuar con la modalidad virtual como desde el año pasado, cuando la pandemia por el coronavirus obligó al gobierno provincial a suspender el dictado de los conocimientos en las aulas.

Este miércoles, tal y como anticipó Misiones Online, el Comité Científico, que encabeza el vicegobernador, Carlos Arce, terminó de definir el protocolo que será utilizado por las escuelas, que deberán establecer tres ejes que serán comunes puesto que el objetivo del gobierno provincial es un regreso con presencialidad cuidada: la distancia de 1,5 metros, el uso de los elementos de higiene y seguridad sanitaria y la ventilación de los espacios. Los establecimientos y sus docentes deberán definir, desde el 22 de febrero, fecha en que deben regresar, cómo se organizarán para respetar esos ejes, siempre teniendo en cuenta su propio contexto.



“Nos pidió el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) evaluar las condiciones de las escuelas en cada lugar, no tener un protocolo genérico de aplicación general sino tomar en cuenta, por ejemplo, que hay escuelas que están en algún lugar donde no hay casos, por lo tanto, no tienen sentido algunas medidas que sí podrían tener acá en Posadas”, explicó el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Miguel Sedoff luego del encuentro que tuvo lugar en la Sala de Situación de Vicegobernación.

En cada escuela, el personal del ministerio de Salud Pública ayudará con los testeos de los docentes, que, en primer término, serán generales para después pasar a ser aleatorios. También se encargarán de tomar la temperatura en el ingreso. Además, la provincia le entregará un kit sanitario a cada familia, que incluirá barbijos y alcohol en gel.

“Tenemos aproximadamente un 30% de las escuelas de la provincia que tiene una matricula numerosa. En esas lo más probable es que la organización sea por semanas completas. La mitad de la escuela irá una semana presencial y la otra virtual y se invertirá con el resto”, afirmó Sedoff y agregó que aquellas con menor matrícula, que cuenten con el espacio necesario para mantener la distancia, podrían establecer la asistencia de todos sus cursos.

Otro de los aspectos que deberán definir las escuelas son los horarios de ingreso, que serán escalonados, lo mismo que los recreos, para evitar que los alumnos se aglomeren. “Siempre respetando las burbujas, que son del grupo completo. Y dejar claro que el uso de barbijo es fundamental pero que no es obligatorio hasta primer grado”, aclaró el funcionario provincial.

Dentro de los edificios también habrá cartelería y señalética en los pisos para establecer las distancias. “Cada escuela va tener que establecer esta generalidad de los protocolos de acuerdo a su contexto”, insistió Sedoff.

Por otra parte, el ministro dejó en claro que durante los primeros 90 días, no será obligatoria la presencia de los alumnos debido a que todavía está en vigencia una resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) que estableció que se reconoce como educación obligatoria la presencial, la educación a distancia y la mixta.

El titular de la cartera educativa adelantó que el protocolo establecido estará en manos de los docentes y directivos el 22 de febrero para que puedan comenzar a trabajarlo.

En caso de que se diera un caso positivo dentro de alguna de las burbujas, Sedoff señaló que se cerrará ese espacio, pero no se suspenderán las clases en todo el establecimiento, aunque dejó en claro que siempre dependerá de la situación epidemiológica.

