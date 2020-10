 Prevención sensibilización y capacitación en Ciberdelitos, una introducción a la Ciudadanía Digital

Nuevamente hoy les vengo a hablar del Grooming, Ciberdelitos y una pequeña introducción y diferencia con el Ciberbullyng. Ha llegado octubre y a través de mis notas, siempre mi objetivo es hacer saber a la sociedad cuáles son las distintas figuras, cuales son delitos y cuales son prácticas. En este gran universo que es la tecnología y el en el Derecho informático, ya que todas son piezas de un mismo rompecabezas. El mal uso de lo fascinante que es el mundo de la tecnología a través de medios tecnológicos.

Y para ir dejando en claro cuáles son las diferencias y similitudes les paso a recordar que es el Grooming:

La palabra Grooming no tiene un consenso unificado respecto a su adecuada traducción o aplicación tanto en el lenguaje popular como la determinación jurídica.

Se ha utilizado para designar el ciberacoso a las niñas niños y adolescentes, también como acoso cibernético agregando el calificativo de sexual. Proviene del anglosajón y del verbo to groom que significa preparar a alguien para una determinada conducta, una función, un papel especial o con una determinada finalidad. Algunos le ponen el acento a la idea de seducción, otros lo definen en torno a la idea de pedofilia, pero es indudable que se trata de un proceso que tiene como objetivo ganarse la confianza de la víctima.

Que hay pasos, si los hay, no es la simple intención de parte de un adulto contactar a un menor el que se constituya Grooming “, porque si no se tergiversa el contactar un mayor a un menor a través de las redes y ahí se malinterpreta la figura o mejor dicho el delito. Y estos son los temas de grandes discusiones en los estudiosos de este tipo de delito. el Grooming no es el simple contacto de un adulto hacia un menor.

No se trata de dos personas de la misma edad como en el Ciberbullyng, porque el agresor aquí es un adulto o alguien con diferencia de edad /o conocimientos (mayor de 18 años).

En El camino de obtener la confianza de la víctima, el adulto establece un vinculo socioemocional fingiendo amistad cariño comprensión, ayuda con la finalidad de abusar sexualmente de la víctima, incitándola a realizar espectáculos pornográficos mediante fotografías o videos del niños, niña o adolescente, llevando adelante actos sexuales o desnudos. En algunos casos se llega al encuentro real con la victima para abusar sexualmente y en otros quedan en el intercambio virtud de materiales

Y es acá donde quiero resaltar el diálogo de las familias , el advertir que el uso de las tecnologías se debe hacer responsablemente desde todos los puntos de vista y la relación implícita que se genera con la ciudadanía digital “ No hablar con extraños “ , “ No intercambiar datos o información de ningún tipo entre desconocidos “ , los números de celulares es importante no revelarlos a los que no conocemos “ . El email es una herramienta muy útil y práctica; para intercambio en materiales didácticos y diría “ más controlables por los adultos “ en estos días donde estamos atravesando todos en la enseñanza digital

Para eso está el diálogo intrafamiliar, el “No culpar a los niños o jóvenes “; ya que tanto los niños como los jóvenes necesitan de las relaciones de sus pares ellos son víctimas.

Siempre está latente la pregunta cuál es la edad recomendable el uso de los celulares en un niño, eso dejo a criterio de cada familia, más aún hoy que la tecnología es nuestro comodín diario en el intercambio y sociabilización con el resto del mundo.”

La tecnología debe ser nuestra aliada en todos los ámbitos convivenciales, no un problema, ni un obstáculo, para eso está la prevención y la concientización.

Definición: Grooming Acciones deliberadas que ejecuta un adulto abusador mediante internet con el objetivo de captar a su victima niño niña o adolescente para obtener el control total de su persona para lograr abusarlo sexualmente a través de la manipulación psicológica y para silenciarlo una vez que el abuso se ha cometido.

Habrán escuchado Chilgrooming se trata del coso y persecución mediante las redes sociales con la intencionalidad sexual hacia los niños /as especialmente púberes o pre púberes (10 años a 13 año). Son los blancos ideales por el buen manejo de la tecnología que tienen y la ingenuidad todavía intacta, resultan presas sencillas para estos depredadores sexuales. La mayor excitación se les manifiesta por mantener el anonimato y un enorme poder sobre la víctima.

*Claudia A. Zalesak- Abogada

