Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes 2020: tomar decisiones informadas sobre la salud sexual y reproductiva

El Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes (DPEA) o World Contraception Day (WCD) es una campaña educativa que tiene como objetivo principal crear conciencia entre los jóvenes para que conozcan las diferentes alternativas anticonceptivas que existen y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y salud reproductiva, con el fin de prevenir el alto índice de embarazos no planificados en adolescentes que ocurren a nivel mundial.

Esta campaña de Prevención del Embarazo no Planificado es dirigida por una coalición de organizaciones no gubernamentales, incluyendo Marie Stopes In­ternational (MSI), European Society of Contraception (ESC), Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM), Asian Pacific Council on Contraception (APCOC) y la Federación Internacional de Ginecología Infanto Juvenil (FIGIJ), apoyados por Bayer Schering Pharma.

Esta celebración comenzó en Latinoamérica en 2003, cuando varias instituciones públicas y privadas de Uruguay, entre ellas Bayer Schering Pharma, preocupadas por la prevención y la educación y alarmadas por la cantidad de embarazos precoces que había en las escuelas, instauraron tal fecha como el Día de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.

En 2005 se sumaron a la celebración del día varios países de América Latina, y en 2007 Bayer Schering Pharma impulsó la iniciativa a nivel global con la celebración del World Contraception Day. En la actualidad este Día de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes está registrado en varios calendarios nacionales de países Latinoamericanos como día oficial y cada año la iniciativa crece más con el apoyo de nuevas organizaciones no gubernamentales.

La idea al celebrar este día es educar a los jóvenes del mundo sobre métodos anticonceptivos eficaces y su importancia. El mensaje no limita simplemente a evitar los embarazos no deseados. También al contagio de enfermedades venéreas y al conocimiento de los estudiantes sobre el desarrollo de su propio cuerpo.

Enfermedades de transmisión sexual

Según explica la Dra. Beatriz Literat, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son enfermedades que si no se tratan afectan la fertilidad y la salud en general, algunas de ellas son muy peligrosas y pueden costar la vida. Para la mayoría existen tratamientos pero lo mejor es la prevención. Entre ellas están el Herpes genital, el HIV, la Gonorrea, la Sífilis, la Chlamidia, la Hepatitis, el HPV y muchas otras.

Algunas de las ETS pueden ser causa de futura infertilidad teniendo en cuenta que pueden afectar la salud infectando su organismo y principalmente su aparato sexual y reproductivo, lo cual trae consecuencias sintomáticas inmediatas y asintomáticas que se descubren en el largo plazo, cuando el joven y la joven pierden su capacidad procreativa o la lesionan. Si bien mayormente este tipo de enfermedades tienen tratamiento, muchas veces éste llega tarde y ya ha dejado secuelas en la persona que la padece.

Generalmente en la mujer afectan el útero y las trompas, provocando consecuencias sobre el buen funcionamiento de los órganos, necesario para el logro de un embarazo, dado que modifican el endometrio, la parte interior del útero y suelen obstruir las trompas de Falopio impidiendo así que se produzca la fecundación. En los hombres, suelen generar infecciones en los testículos y sus órganos anexos, provocando fuertes alteraciones en la producción de espermatozoides. Además, puede producir cáncer de pene y enfermedades del aparato urinario.

“Es importante que los padres hablen con sus hijos y que logren que los jóvenes comprendan que deben hacerse responsables de sus acciones y saber que éstas tienen consecuencias. Es importante que logremos alentar a los jóvenes a realizar elecciones saludables e inteligentes en el marco de la información y el diálogo. Todos tenemos que entender que la función sexual, como otras de nuestra salud, necesita cuidado y respetado para no sufrir alteraciones que afecten nuestro bienestar”, concluye la médica.

Embarazo no planificado en la actualidad

A pesar que desde el año 1990 se registró un descenso en el número de embarazos en adolescentes, aún hoy en día un 11% de los niños que llegan al mundo, lo hacen desde el vientre de niñas cuya edad oscila entre los 15 y 19 años. La gran mayoría de estos casos ocurren en comunidades de muy bajo ingreso, trayendo como consecuencia en muchos de estos casos el deceso de la madre durante las labores de parto o el fallecimiento del bebé.

Eso sin contar que cada año, 3 millones de jóvenes deciden practicarse abortos lo que también les puede conducir a la muerte o las puede dejar estériles de por vida.

Con el fin de acabar con esta realidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto a los países miembros de la ONU adoptar los siguientes 6 objetivos:

Reducir el número de matrimonios en los que la mujer sea menor a los 18 años de edad.

Fomentar la compresión y el apoyo en los jóvenes para evitar los embarazos en menores de 20 años.

Aumentar el uso de los anticonceptivos.

Reducir las relaciones sexuales forzadas en adolescentes.

Reducir y penar las prácticas de aborto en adolescentes.

Incrementar el uso de servicios ginecológicos, prenatales, natales y posnatales en adolescentes.

Fuente: fundacionrepro.org / diainternacionalde.com / paho.org

AC-EP