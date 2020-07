La Patagonia argentina con nevadas históricas y desesperado reclamo de ayuda desde zonas rurales aisladas, sin luz, agua y escazes de alimentos

En Río Negro rige el estado de declaración de emergencia y desastre agropecuario debido a las fuertes nevadas de las últimas semanas. Situación similar viven distintas familias y pueblos de zonas rurales en Neuquén, Santa Cruz y Chubut, donde en algunas zonas no tienen energía eléctrica hace dos o tres días, carecen de agua potable por las bajas temperaturas bajo cero y hay problemas de comunicación para trasladarse ante la intensidad de la nieve en los caminos que bloquean el tránsito.

La acumulación de nieve y el frío extremo generó prolongados días de falta de abastecimiento de agua potable, cortes de energía eléctrica, caminos inhabilitados para transitar, animales que quedaron bajo la nevada y debían ser rescatados, entre otros problemas que exponen la crítica situación de la región del interior de las provincias patagónicas, que sumado al aislamiento por la pandemia y enfermedades habituales frente a la época invernal, llevaron a pedidos de ayuda y reclamos desesperados a través de las redes sociales y medios de comunicación de emisoras radiales.

Desde la comuna rural de Cushamen, en Chubut, pidieron con urgencia asistencia ante el temporal que azotó este viernes la localidad, con exceso de nieve y bajas temperaturas, inferiores a los -25 grados. En esa zona habitan unas 750 personas, y se encuentran a una distancia de 70 kilómetro de El Maitén, localidad desde la que dependen en la ayuda y asistencia social. La localidad se encontraba sin luz, agua y señal de celular desde el martes a la espera que se pueda resolver cuanto antes, pero las temperaturas bajas, en extremo hacen urgente la asistencia.

Ayer también se conoció la situación de los pobladores de Ranquilhuao a través del testimonio de Marcelo Aravena, que en contacto con Radio Nacional Esquel, relató que quedaron aislados dentro de la Escuela N° 60. Relató que los animales no sobrevivirán porque hay cerca de 1 metro y medio de nieve, y en otros sectores 2 metros. Los pobladores de Ranquilhuao, Vuelta del Río y otros parajes de la zona también tienen inconvenientes y están aislados con la gran cantidad de nieve.»Todos sufren la misma situación», indicó y pidió encarecidamente a través de los micrófonos de la radio que sean todos rescatados.

La asistencia a la localidad de Cushamen llegó este sábado, de la mano de Gendarmería Nacional. Personal de la fuerza de seguridad se encuentra asistendo a familias aisladas con el fin de proveer con leña, víveres y medicamentos a las personas afectadas por el temporal, señalaron en el sitio EQS Notas.

En tanto, el Gobierno de Río Negro decidió declarar el Estado de Emergencia y Desastre Agropecuario, para la actividad ganadera y agraria de la región Sur y Andina de la provincia afectadas por un fuerte temporal de nieve y lluvia, se informó oficialmente.

La medida abarcó a los departamentos de San Carlos de Bariloche, El Cuy, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo y 9 de Julio para la actividad bovina, ovina y caprina. El decreto oficializado por la gobernadora, Arabela Carreras, tiene vigencia por un año desde el 1 de julio de 2020. “El objetivo primordial es acompañar un sector que a pesar de las dificultades y la coyuntura no se ha detenido y continúa trabajando, generando mano de obra y pensando a futuro”, dijo la mandataria.

A través de este decreto se exime, total o parcialmente, en función del nivel de afectación, del pago del impuesto inmobiliario de inmuebles rurales y subrurales y del impuesto automotor. Además faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria a evaluar la capacidad contributiva de los productores afectados para contemplar las exenciones totales o parciales de los impuestos antes mencionados.

“El invierno en la estepa patagónica es uno de los más crudos de las últimas décadas”, repiten en la región. Las bajas temperaturas y los temporales de nieve registrados en la Patagonia, han regalado imágenes únicas que fueron reproducidas a través de las redes sociales, por un lado. Pero por otro, también exponen los desesperados relatos de la situación climática extrema que atraviesan.

“En Río Negro, desde un lugar a solo 180 km de San Carlos de Bariloche tardaron 14 horas en llegar por la intensidad de la nieve”, señala un profesional en contacto con ArgentinaForestal.com, compartiendo imágenes desde la zona.

“Hay familias rurales aisladas, otras sin luz, el agua está congelada en las cañerías, hay personas que necesitan tratamientos de diálisis, y no hay un helicóptero disponible para trasladarlos. Esto es grave, no es un problema del color político del gobierno lo que vivimos, es la falta total de empatía con los problemas de la sociedad, en particular de gente que vive en la ruralidad”, expresa con preocupación.

Urgente pedido de asistencia

Entre la noche del viernes y este sábado, los usuarios de las redes sociales pedían solidaridad de los medios en difundir el reclamo de asistencia al Estado Nacional y los gobiernos de las provincias patagónicas.

Desde Ñorquinco, Río Negro, expresaron: “Desde hace 3 días estamos sin luz, con las cañerías de agua congeladas y más de 70 cm de nieve. Hay gente aislada en zonas rurales, animales muertos tapados por las heladas o que necesitan ser rescatados. Los caminos rurales cortados, los pueblos aislados. Necesitamos respuestas, ayuda, estamos atravesando la peor nevada de los últimos 20 años”, señalaba un poblador desde Ñorquinco.

Néstor Villegas Jefe Comunal de Ricardo Rojas «Desde el jueves que no tenemos energía eléctrica en la localidad, durante el viernes se sintieron temperaturas entre 17° y 24° bajo cero. Nos preocupa también que las bombas de aguas no están funcionando», dijo el intendente. «Estoy hablando desde el teléfono fijo de la comuna a la emisora radial. Esta es la única forma de comunicarnos. Somos unos 340 habitantes”, dijo a Cadena Tiempo.

En coincidencia, el intendente de Alto Río Senguer, Miguel “Colo” López, reclamó que no tuvieron respuestas de ayuda a pesar de la insistencia, ya que hace varios días estaban sin energía eléctrica en el municipio. “Esto es muy triste, estamos solos”, expresó.

Fuentes: Radio Cadena Tiempo, Palabra de Campos, Diario Río Negro, EQS Notas, Redes Sociales

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

P.E.--EP