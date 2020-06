Jesica Brys volvió a una cancha de Padel en España luego de la pandemia del Coronavirus

World Padel Tour ha vuelto a la acción con la la fase pre previa y fue con presencia de una misionera. Jesica Brys, oriunda de Posadas volvió a la actuación luego de 111 días en una competencia internacional.

La posadeña, actualmente vive en Palma de Mallorca y desde septiembre del año 2018 cumple con sus objetivos de vida: ser profesora de pádel y poder competir con los mejores de la disciplina. “Cuando llegue a España me costó un poco, pero me adapte rápido, la gente es muy fanática del deporte”, dijo

El resultado en el torneo fue lo de menos, la posadeña superó vivir en España, un país muy afectado por la pandemia del coronavirus. Jesica con su compañera Neus Garau Sastre cayeron en dos sets.

“Tuvimos una invitación especial y competimos, en el primer partido perdimos con quienes accedieron al cuadro principal. Lastimosamente fue un partido que no se sabía quién iba ganar, estábamos muy parejos, hubo 5 puntos de oro y esos puntos cayeron para el lado de ellas, una lastima pero salimos contentas”, comentó Jesica a Misiones Online.

La batalla duró una hora y 40 minutos, y el resultado fue 6-4 y 6-4 para la pareja compuesta por Carmen Castillo y Magdalena Perez.

“Durante la cuarentena no podías salir, no podía ir a trabajar porque estaban los clubes cerrados. Vivo en un departamento y el aislamiento estuve sola, pude entrenar dos veces por dia. Hacia entrenamientos físicos, de padel no podía hacer mucho”, contó la misionera.

Aparte de ser jugadora, la misionera vive de ser profesora de padel “doy clases en un club que se llama udyrsport, y enseñó tanto a niños como a gente adulta, son clases grupales y particulares. Los niños aprenden muy rápido, más que los adultos, pero nos enfocamos en los niños”, mencionó la posadeña.

Al respecto de sus objetivos para los próximos meses, la misionera contó “hay una incertidumbre de qué va pasar con la pandemia, pero la idea es jugar los torneos World Padel Tour, lo que más pueda en el año. Como no estoy teniendo un buen ranking debo esperar y ver”, señaló Jesica. No obstante, remarcó que todavía tiene varias competencias por delante.

“Por lo pronto la semana que viene tengo un torneo en el club donde entreno, estoy en busca de un compañero para jugar el torneo en pareja de masculinos”, cerró.

Para finalizar, la misionera añadió que su prioridad es el trabajo, dar clases y enseñar a los niños y adultos sobre la disciplina, pero que mira de reojo todo los torneos que se aproximan.