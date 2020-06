Coronavirus: no habrá Copa Davis este año y Argentina recién jugará a finales del 2021

Argentina recibirá a Bielorrusia en marzo o septiembre de 2021 en los playoffs para asegurarse su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis, luego de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) anunciara hoy que este año no realizará la tradicional competencia debido a la pandemia de coronavirus, que obligó a trasladar el certamen al año próximo.

En ese contexto, Argentina, campeón de la Davis en 2016, no jugará por el título al menos hasta 2022, ya que al haber perdido contra Colombia en marzo de este año no accedió a las finales de Madrid y su próximo objetivo será revalidar la plaza el año próximo ante Bielorrusia de local, para retornar al lote de los 18 país de élite.

«La decisión de posponer el evento se produce después de tres meses de análisis y conversaciones en los que se han valorado los considerables desafíos logísticos y regulatorios surgidos como resultado de la pandemia global», señalaron el grupo Kosmos, organizador del evento, en conjunto con la ITF, según detalló en un comunicado la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

«Las 18 naciones ya clasificadas para las finales competirán del 22 al 28 de noviembre de 2021, en Madrid. Asimismo, las 24 series de playoffs del Grupo Mundial I y Grupo Mundial II que debían jugarse en septiembre, fueron programadas para marzo o septiembre de 2021″, resaltó el comunicado oficial de la ITF.

En tanto, la Copa Federación también fue aplazada y Argentina, que debió recibir a Kazajistán en una serie de playoffs que inicialmente se había programado para el 17 y 18 de abril de este año en San Luis, jugará la eliminatoria el 5 y 6 de febrero de 2021 en una plaza a designar, mientras que las finales de Budapest, la capital de Hungría, se celebrarán en abril del año próximo

«La ITF trabajará con cada país para asegurarse que puedan albergar la Copa Federación con las mayores garantías posibles el año próximo», resaltó el comunicado.

