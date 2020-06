Coronavirus: el concesionario de la Terminal de Ómnibus de Eldorado manifestó su preocupación por el «parate» del sector

Germán Tiemmesmann, concesionario de la nueva Terminal de Eldorado, habló sobre la situación actual del sector que se ve afectado por la cuarentena y dijo que le genera incertidumbre «la nueva normalidad, y qué lugar ocupará el transporte en todo esto».

Germán Tiemmesmann- Radio Libertad

La nueva Terminal de Ómnibus de Eldorado comenzó a operar el 1° de diciembre de 2019, con 6000 metros cuadrados cubiertos, más de 20 locales en su interior, de los cuales 12 son boleterías, 20 andenes, una dependencia de la Policía Federal y espacios reservados para la Municipalidad, entre otras cosas.

Para esa fecha, Germán Tiemmesmann- concesionario de la nueva Terminal, asumió con varios proyectos ambiciosos, como ser el hecho de impulsar la Terminal como una estación multimodal, con servicio de taxis, un banco de bicicletas, y el objetivo de convertirla en un portal turístico con un atractivo centro comercial.

Pero el 19 de marzo, el inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19 frustró estos planes, y el de millones más de empresarios argentinos que vislumbraban el 2020 con esperanza.

Es así que en diálogo con Radio Libertad, Germán Tiemmesmann manifestó «tenemos todo parado desde el inicio de la cuarentena, cuando se suspendio el servicio público de pasajeros para media y larga distancia».

«Nosotros comenzamos a trabajar en la nueva Terminal el 1 de diciembre y fue corto nuestro proceder porque cesamos la actividad el 19 de marzo, y para el inicio hicimos una inversión importante de cartelería, mobiliario y demás en este nuevo edificio con 6000 metros cuadrados cubiertos, 20 andenes, servicios de energía, internet, tecnología y demás» indicó.

El concesionario dijo que en el lugar cuenta con 9 empleados directos, «y hemos presentado notas al municipio y al Concejo, porque nos genera incertidumbre la nueva normalidad, para saber qué lugar ocupará el transporte en todo esto» aseguró.

Y agregó «nos pone contra la pared el no saber cuándo vamos a arrancar y cómo, porque al ser una actividad masiva seguramente será una de las últimas actividades en ponerse en marcha. Por el momento estamos trabajando en la concreción de un protocolo propio para prestar los servicios y proteger a los usuarios y trabajdores».

La inauguración en diciembre de 2019.

Los alquileres

Por otra parte comentó que la mayor cantidad de boleterías estan alquiladas por terceros (revendedores de pasajes) y no las empresas de colectivo en sí, «y sé que no pueden pagar el alquiler porque la actividad del transporte de media y larga distancia está suspendida, entonces ellos se ven totalmente afectados» expresó.

Y agregó «por eso me reuni con ellos y con los de Esperanza- donde también tengo la concesión de la Terminal- les dije que no era mi voluntad cobrarles y que entramos en una etapa de stand by hasta que se reactive el sector y tengamos un norte en esta nueva normalidad».

Además resaltó que el servicio urbano de pasajeros está funcionando de manera restringida con una cantidad determinada de pasajeros por cantidad de asientos, «y entiendo que en el inicio muchas empresas de transporte de media distancia y larga, van a estar muy complicadas también para dar inicio a sus actividades» adelantó.

En este marco sostuvo también que «otros concesionarios prevén que cuando se inicie la actividad estará al 30%, ojalá sea así y no más bajo. Pero si es así, se tendrán que manejar otros costos en el toque de andén, en los alquileres y demás, es algo que deberemos ver más adelante».

En otro orden, hizo mención a que mucha gente trabaja en la Terminal, algunos en forma directa y otros en forma indirecta. Y comentó que «el proyecto Eldorado Bus que lo tenemos parado, tenía previsto una estación multimodal, con servicio de taxis, un banco de bicicletas, y la idea de convertirla en un portal turístico y centro comercial. Estábamos encaminados en eso, ya teníamos una farmacia, una marroquinería, una tienda de ropa, y una juguetería, y los 4 se fueron por el parate, es una lástima, pero bueno, nos estamos preparando para volver a empezar».

