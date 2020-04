Propiedad intelectual para un futuro más verde

Cada 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual con el objetivo de dar a conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual (PI) en el fomento de la innovación y la creatividad.

El lema de este año ¨Innovar para un futuro más verde¨ invita a reflexionar sobre los esfuerzos que se están haciendo en todo el mundo para solucionar la gravísima situación del medio ambiente, producto de un paradigma de industria lineal basado en la idea de extraer, fabricar, vender, usar y tirar.

Como contraposición a este modelo, en los últimos años surge un nuevo paradigma de industria circular donde el concepto de desecho no existe, y en donde la clave está en la reutilización y el reciclaje.

En línea con estos esfuerzos en Misiones se desarrolla el Proyecto Colmena, iniciativa de un grupo de jóvenes profesionales de la localidad de Campo Viera que en 2016 decide crear una fundación para concientizar a la población sobre la urgente necesidad de recuperar los residuos urbanos y convertirlos en activos con alto valor agregado.

De un modo simplificado podemos decir que Colmena conecta a ciudadanos interesados en hábitos ambientales sustentables con emprendimientos que agregan valor a los residuos. ¿Cómo lo hace? A través de una plataforma digital donde los ciudadanos pueden participar como recuperadores, transportadores o acopiadores de residuos a la vez que se genera información en tiempo real sobre la cantidad de residuos recuperados y la huella de carbono disminuida.

¿A dónde van a parar las toneladas de residuos recuperados por los hogares que participan en Colmena? En este modelo los residuos se trasladan a centros de reciclaje equipados con maquinaria capaz de compactar, separar, triturar y moler para transformar los residuos en materia prima de nuevos productos con alto valor agregado como pavimento articulado, ladrillos PET, hilos de impresora 3D, chapas a partir del aluminio extraído de envases asépticos y muchos otros.

Además, por su importante aporte de recuperar y separar los residuos desde el origen, Colmena retribuye al ciudadano con JellyCoins (JYC), un token no minable encriptado en la Blockchain, respaldado íntegramente en los residuos recuperados.

Desde en punto de vista del Derecho de Propiedad Intelectual, el Proyecto Colmena resulta muy interesante porque involucra prácticamente todos los derechos de PI contemplados en la normativa vigente:

1) Marcas: se ha solicitado ante el INPI el registro de las marcas Colmena y JellyCoin con sus respectivos logos en las clases correspondientes a plataformas, servicios digitales y activos digitales. Asimismo por la labor educativa y de capacitación y concientización que desarrolla Colmena se ha solicitado el registro de la marca en la clase correspondiente a servicios educativos y capacitación.

2) Contratos Software: se han contemplado los contratos con los programadores de la aplicación móvil para asegurar la titularidad de los desarrollos,

3) Licencias de software libre o código abierto: para el desarrollo del software de la aplicación móvil de Colmena se han utilizado softwares o módulos de código abierto y se contempla el uso de estas licencias para permitir la utilización de los programas a terceros,

4) Licencias de uso: se han previsto los contratos necesarios en caso de que el modelo sea aplicado en otras jurisdicciones,

5) Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños y modelos industriales: se contempla el registro ante el INPI de todo invento, diseño o modelo novedoso que pueda surgir de la utilización de los residuos reciclados,

6) Derechos de autor: se contempla el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Libro Blanco de Jelly Coin, así como de todo el material escrito y audiovisual producido por Colmena,

7) Protección de Datos: las bases de datos recopilados por la aplicación son propiedad de Colmena y su tratamiento está sometido a la legislación nacional e internacional de Protección de Datos.

El objetivo de la protección de los derechos de propiedad intelectual de Colmena, y de cualquier otro emprendimiento con o sin fines de lucro, no es solamente impedir la copia ilegal de los contenidos, sino principalmente evitar su manipulación en un sentido que pueda perjudicar los intereses o la imagen del Proyecto (por ejemplo que el logo de Colmena sea utilizado para promocionar artículos plásticos dando la falsa impresión de que son producidos por Colmena a partir de residuos reciclados). Además, cuando registramos la propiedad de un derecho de PI, incorporamos un activo al balance de la empresa u organización, que en ocasiones puede resultar aún más valioso que un activo físico, como es el caso de algunas marcas (piense por ej. en el valor de las marcas Coca Cola, Microsoft, Bayer etc. que tienen una valuación propia, independientemente de las fábricas, instalaciones u otros activos tangibles).

Por último, un aspecto no menor de la protección de los derechos de PI es impedir la transferencia ciega de tecnología, es decir que un tercero no autorizado pueda beneficiarse y asignarse gratuitamente los esfuerzos de investigación y desarrollo de una organización. No es infrecuente que la publicación de un paper en Argentina pueda dar lugar a una patente en China.

En definitiva, las herramientas de propiedad intelectual, bien utilizadas, pueden facilitar que emprendimientos con alto impacto ambiental, social y económico como el que propone Colmena alcancen su máximo potencial.

María Pretto

Mgter. en Propiedad Intelectual e Innovación

Asesora jurídica del Proyecto Colmena

mh.pretto@gmail.com

legales@proyectocolmenar.org