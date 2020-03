Automovilismo: Abente renueva ilusiones en Alta Gracia

El posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) estará el fin de semana en la segunda fecha de la Clase 1 del Turismo Pista que se disputará en el circuito N° 2 del Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba de 4045 metros de extensión.

Luego de los problemas que surgieron en la primera fecha el auto fue repasado por completo por Diego López, mientras que Adrián Aizpun, encargado de la atención del impulsor, revisó el motor de la máquina N°12.

Luego de una fecha disputada Abente marcha en la 15° posición del campeonato con 6 puntos y se ubica a 30 puntos del puntero Nicolás Bonfiglio.

“Al motor se lo llevó al banco y no hubo problemas, al auto de lo revisó todo y estamos en condiciones de funcionar bien. En la final de la primera fecha cuando el auto no tuvo problemas y pudimos avanzar, así que si no aparece nada raro vamos a ser competitivo”, explicó Abente.

Sobre el autódromo dijo “estuve mirando cámaras, hay que aprovechar para sumar fuerte. Estamos con fe de que vamos a ser competitivos todo el fin de semana”

Abente agradeció a los sponsors Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas, Dinamotor, Charly Brown y Cedro S.A.

La actividad de la Clase 1 comenzará el viernes con dos tandas de entrenamientos. El sábado la Clase 1 clasificará y luego correrá la serie. El domingo la final se disputará desde las 9.10 y se podrá ver por TyC Sports.

HORARIOS

VIERNES

10:00 a 12:00 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 VERIFICACIÓN TÉCNICA

10:00 a 12:00 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 SORTEO DE NEUMÁTICOS Y SELLADO

12:10 a 12:30 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 ENTRENAMIENTO I

12.50 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 REUNIÓN DE PILOTOS

13:55 a 14:15 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 ENTRENAMIENTO II

SABADO

09:00 a 09:10 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 CLASIFICACIÓN GRUPO «B»

09:15 a 09:25hs TURISMO PISTA CLASE 1 CLASIFICACIÓN GRUPO «A»

11.50 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 1º SERIE 6 VUELTAS

12.20 hs TURISMO PISTA CLASE 1 2º SERIE 6 VUELTAS

DOMINGO

08:50 hs TURISMO PISTA CLASE 1 APERTURA DE BOXES

08:55 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 CIERRE DE BOXES

09:05 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 VUELTA PREVIA

09:10hs. TURISMO PISTA CLASE 1 FINAL 13 VUELTAS, 52,585 Kms.. Max. 30 Min

Campeonato-Clase 1

Piloto Auto Punto

1 2 Bonfiglio, Nicolás Fiat Uno 36

2 10 Crevatin, Daniel Fiat Uno 31

3 18 Pezzucchi, Nicolás Fiat Uno 25

4 31 Stieglitz, Federico Fiat Uno 25

5 4 Chico, Martín Fiat Uno 22

6 24 Melli, Franco Fiat Uno 19

7 26 Trombini, Franco Fiat Uno 18

8 35 Sama, Conrado Fiat Uno 17

9 82 Villabrille, Franco Fiat Uno 12

10 8 Cruzado, Claudio Fiat Uno 11

11 14 Casais, Esteban Fiat Uno 10

12 73 Leguizamon, Santiago Fiat Uno 10

13 7 Arguissain, Rubén Fiat Uno 8

14 69 Chapar, Santiago Fiat Uno 7

15 12 Abente, Juan Pablo Fiat Uno 6

16 92 Dobera, Brian Fiat Uno 5

17 6 Lede, Alan Fiat Uno 4

18 36 Murua, Eloy Fiat Uno 3

19 72 Deucedes, Joaquín Fiat Uno 3

20 23 Garcia, Dario Fiat Uno 2

21 23 Faija, Luis Fiat Uno 2

22 17 Moscetta, Nazareno Fiat Uno 1

23 99 Sintiolo, Justo Fiat Uno 1

24 39 Cordani, Mariano Fiat Uno 1