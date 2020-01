Piden que se corte los planes sociales durante la cosecha de Yerba mate por la incompatibilidad con el trabajo en blanco, “para no perder más tareferos”

El productor y dirigente yerbatero Carlos Ortt, explicó que el problema grave es la incompatibilidad entre los planes sociales y el trabajo en blanco. Es por ello que para no perder el plan, que es continuo, el tarefero no quiere ser blanqueado “y los productores no podemos tener trabajadores en negro”, dijo. Al respecto sugirió cortar los planes sociales durante el periodo de cosecha de yerba mate y duplicarlos en la interzafra.

Carlos Ortt. Radio Libertad.

Ortt aseguró que esta realidad genera una situación complicada para el productor, ya que corren el riesgo de ser multados por el Ministerio de Trabajo.

En cuanto a lo que ganan los trabajadores de la yerba, dijo que trabajando en la tarefa ganan más pero el problema es que no es un trabajo que garantice continuidad, por ello prefieren quedarse con los planes que sí son continuos.

El productor plantó encontrar un mecanismo para solucionar esta situación que, asegura, se potenció en los últimos años ya que se incrementó la cantidad de planes sociales. Al momento de dar opciones dijo: “Cortar los planes sociales durante el proceso de cosecha y duplicarlos en la interzafra, o encontrar un mecanismo de compatibilidad entre el trabajo en blanco y el plan social”.

No obstante, consideró que lo ideal sería cortar el plan durante el proceso de cosecha ya que se incentivará el trabajo en blanco.

En relación a cuándo comenzó a surgir este inconveniente, dijo que en los últimos años ya que previamente las inspecciones no eran tan rigurosas, “hoy automáticamente nos descuentan la corresponsabilidad gremial y si pagamos este beneficio no queremos correr riesgos”, indicó.

Confirmó también que siempre se recurrió a mano de obra de Brasil y de Paraguay. Aseguró que esto se incrementó mucho en los últimos años, porque se incrementaron los planes sociales.