FemicidioDeAntonella: Ivana, la vecina que llamó al 911 dijo que “nunca habían visto al asesino en el lugar” y reveló que quedaron con “muchísimo miedo”

Ivana y su compañera de cuarto salieron literalmente a correr en busca de ayuda, cuando escucharon gritos del departamento continuo. Nunca imaginaron que sería la última vez que oirían la voz de su vecina Antonella. Se asustaron porque escucharon ruidos y como que una persona la estaba atacando. Buscaron ayuda y con el nieto de la dueña del inquilinato, quienes les ayudaron sin saber que iban a entablar una conversación con el asesino de la chica. En diálogo con Radio Libertad dijo que no conocían al hombre y que quedaron con “muchísimo miedo” porque presumen que habría ingresado por la ventana del departamento donde ayer al mediodía ocurrió el crimen.

Ivanaa, vecina de Antonella en Radio Libertad.

Según contó Ivana pasadas las 13 horas estaban con su compañera cuando comenzaron a escuchar ruidos del departamento contiguo, el lugar donde hasta ayer vivía Antonella Bernhardt. Según relató era como si su vecina estaba siendo golpeada y a su vez intentaba pedir ayuda, pero quien la sometía le tapaba la boca. Tal fue el susto que se llevaron las dos chicas que salieron a correr para pedir ayuda. Allí se encontraron con el nieto de la dueña del inquilinato quien rápidamente fue a buscar a su abuela. Primero fueron ellos quienes golpearon la puerta insistentemente. Después cuando vino la señora el hombre, Daniel Vargas, les atendió. Hablaron un rato, por la tensión no recordó cúanto, pero dijo que cuando le preguntaban por Antonella, el asesino decía, que no estaba vestida y que no podía atenderles. Dijo también que en un momento creen que el femicida incluso imitó la voz de su víctima, simulando un diálogo con ella.

Entre la insistencia de la dueña del lugar el sujeto finalmente salió de la casa supuestamente para comprar comida y volver. En ese accionar también simuló hablar con la víctima. Finalmente cuando se va la señora le llega a quitar el juego de llaves de su mano, y finalmente se retira.

El tema de la grabación que rápidamente se viralizó lo hizo otra chica que vive en el mismo lugar, por precaución. Es que en el apuro por ayudar a Antonella nadie se percató de llevar su teléfono. Finalmente cuando el hombres se va y la señora ingresa a la vivienda, la ve presumen ya sin vida en un charco de sangre.

Ivana escuchó sus gritos desde su casa y cuando corrió al lugar vio lo peor. Su vecina estaba tendida en el piso en medio de un charco de sangre. Ahí llamó al 911. La señora que cuida el lugar le tomó el pulso pero aparentemente ya había fallecido. Dijo que se veía un corte en el cuello. Cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer.

Dijo que no sabe si la chica estaba con ropa interior porque era mucha la sangre y sobre su cuerpo había una almohada. Cree que no esperaba visitas y que presumiblemente había salido de la ducha.

Sobre cómo pudo haber entrado el asesino, dijo que no cree que haya sido por la puerta porque ésta estaba cerrada y el tardó en encontrar la llave para salir. Dijo que quizá entró por la ventaba.

También dijo que no lo conocía y que no recuerda haberlo visto con Antonella.

Reveló que quedaron con “muchísimo miedo” porque hace 7 meses que viven ahí y con lo que pasó ayer se dieron cuenta que el lugar es inseguro.

Sobre la víctima dijo que era una buena persona, educada y trabajadora.