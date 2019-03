Holanda: un muerto y varios heridos durante un tiroteo en Holanda

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas este lunes en un tiroteo contra un tranvía en la zona oeste de la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda. La policía local anunció que estaba investigando un “posible móvil terrorista” detrás del tiroteo.

“Se ha registrado un tiroteo en la plaza 24 Oktoberplein en Utrecht. El incidente ha tenido lugar a las 10.45 horas. Varias personas han resultado heridas”, aseguró la Policía de Países Bajos, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.

