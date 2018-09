Asumió en Iguazú la concejal de Cambiemos que reemplaza al destituido Gabriel Llamas

Verónica Lunardi asumió hoy en el Concejo Deliberante de la Ciudad de las Cataratas en reemplazo de Gabriel Llamas, quien fuera expulsado en tiempo récord en un proceso cuestionado por la alianza Cambiemos. Lunardi ocupaba el segundo lugar de la lista que encabezó Llamas en las elecciones del año pasado y que fue la más votada. La flamante edil se mostró disconforme con el tratamiento que recibió Llamas.

Luego de una sesión preparatoria en la que se analizó la validez de su título de concejal, Verónica Lunardi fue aceptada como nueva integrante del Concejo Deliberante de Puerto Iguazú en reemplazo Gabriel Llamas, quien fuera desplazado el miércoles en un proceso que fue cuestionado por los principales referentes de las alianza Cambiemos en Misiones quienes anticiparon que recurrirán a todas las vías posibles de reclamo.

Después de jurar, Lunardi reconoció en diálogo con la prensa que no había seguido de cerca el proceso que terminó con la expulsión de Llamas y que incluso no había tenido mucho contacto con el ahora exconcejal luego de las elecciones en las que habían compartido lista. Aseguró que si las autoridades pertinentes resolvieran devolver la banca a Llamas, no tendría inconvenientes en dar un paso al costado.

Por su parte, el presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, consideró que la destitución del edil fue “una medida arbitraria que no respetó el debido proceso” y aseguró que irán a la Justicia para exigir la restitución de la banca a quien entienden es su legítimo titular.

“Repudiamos categóricamente la destitución ilegal e ilegítima, y sin causas reales, dando un nefasto golpe institucional a la democracia, del Concejal de Cambiemos en la ciudad de Puerto Iguazú Gabriel Llamas. No sólo no se dio el debido y legítimo derecho a defensa, con un proceso que no siguió lo establecido por la Carta Orgánica del municipio, sino que además, basándose en un deber que tienen los funcionarios públicos, en este caso el Concejal Llamas, de denunciar y hacerse eco de los reclamos de los vecinos de la ciudad”, manifestó Schiavoni.

Llamas había acusado en la redes sociales de realizar “negocios inmobiliarios turbios” al Intendente de Puerto Iguazú, a un concejal y un abogado (no dio nombres) y posteriormente radicó una denuncia ante la justicia. El miércoles, en sesión especial convocada a tal efecto, los concejales argumentaron que Llamas no pudo aportar en el momento de su defensa las pruebas para probar sus dichos y lo despojaron de su banca.

Por su parte, el presidente del Concejo de Iguazú, Juan José Raynoldi, afirmó que todo lo actuado se ajustó a derecho. Explicó que exigieron a Llamas que presentara pruebas para respaldar lo que denunciaba, requisito que –a decir de Raynoldi- Llamas no pudo cumplir.

“Cuando habla de un concejal y no da nombres, implica que sea todo el Cuerpo Deliberativo. Nosotros defendemos la institucionalidad sino cualquiera puede salir a decir cualquier cosa. Estamos acostumbrados a las críticas pero ya decir que alentamos al delito es otra cosa. La usurpación es un delito y le pedimos que presente las pruebas”, remarcó.

En la vereda opuesta, desde la Mesa Provincial de Cambiemos respaldaron lo actuado por Llamas. “Su denuncia, en redes sociales, no apuntó a ningún nombre, sino a que la justicia actúe, para saber si es verdad o no, la intrusión de un predio privado de aquella localidad, instigado por otro concejal. Por lo tanto, hizo lo que cualquier funcionario debe hacer, pedir que se investiguen hechos que pudieran ser ilegales. Por lo expuesto, repudiamos desde la Mesa de Cambiemos Misiones, este golpe certero a la democracia, tratando de callar las voces disidentes con el miedo y el castigo de aquellos que se sienten por encima de la ley, cosa que no sólo no vamos a soportar nosotros, como frente electoral, sino toda la ciudadanía. Vamos a accionar judicialmente e iremos hasta la última instancia para que, de una vez por todas, en esta provincia, sea justicia”, enfatizaron los dirigentes de Cambiemos.