La mamá de la chica hallada muerta en la heladera aseguró que el sospechoso detenido “era una persona agresiva y violenta” con la joven

Teresa Gamarra, la madre de Natalia Elisa Samaniego (22), declaró este martes en la seccional Segunda de Posadas por la muerte de su hija, a quien encontraron sin vida dentro de una heladera, en el inquilinato de la avenida Santa Catalina donde vivía. Dijo que el novio de la chica, Juan Carleris (24), el único detenido que tiene el caso, era una persona “agresiva, violenta”.

“Con todo lo que sucedió me siento sorprendida y decepcionada. No me esperaba un comportamiento así de alguien que decía querer mucho a mi hija”, dijo.

La mujer indicó que el sábado quiso contactarse con su hija, pero no le atendió el teléfono. “Juan me habló temprano el domingo, dijo que quería hacer un asado. Pero no aparecieron”, dijo la mujer. Es casi un hecho que el domingo la joven ya estaba fallecida.

Teresa indicó a Canal 4 que Natalia y Juan estaban en pareja desde 2015 y que él era muy celoso. “Ella perdió todas sus amistades por eso.

“Era muy celoso, llamaba mucho a Natalia y la dejaba en un estado de zozobra. Siempre estaban discutiendo, no había una conversación sana, donde Nati pudiera estar feliz o descansada”, reveló la madre.

Según Teresa, “cuando me ponía mal le decía: ‘Cortá ese teléfono’. Ella se enojaba conmigo, el choque era contra mí, me decía que le rompía su relación y no era así. Yo no quería que ella se alterara demasiado porque se quedaba mal. La relación de ellos no era pacífica, él era muy agresivo verbalmente con ella, le decía cosas muy feas”

Dijo que un tiempo Juan y Natalia tuvieron una relación a distancia, porque el joven volvió a Resistencia “por sus actividades deportivas y por su tratamiento. En ese tiempo, ella se quedó conmigo”.

Contó que en 2010 su hija tuvo un brote psicótico. “Eso le impedía estudiar y tenía una pensión por discapacidad. Intentó estudiar varias carreras, pero no pudo. Entonces vendía Gigot”.

Dijo que más de una vez, quiso alejarse de Juan, “porque era agresivo. Y no teníamos los medios para que se fuera lejos”.

“Natalia era una buena chica, solidaria, honesta, limpia. No merecía un final así, por eso queremos justicia y que esta persona pague por lo que hizo”, señaló.

Sobre el monoambiente del barrio Rocamora donde hallaron sin vida a la chica, indicó que “ella no quería ir a ese departamento, pero después cambió de idea. En agosto alquilaron.

Finalmente, afirmó que su hija nunca denunció a Juan Martín por los episodios de violencia.