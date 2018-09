Ante la ausencia de Messi, la selección Argentina no usará la camiseta 10 y Tagliafico será el capitán

Como la Pulga no fue convocado, el mítico número no tendrá dueño en estos amistosos ante Guatemala y Colombia. El ex Independiente llevará la cinta en su brazo.

Llegó la hora de la renovación. O eso es lo que se espera en el nuevo proceso que se inicia en la Selección argentina. Sin muchos de los referentes de los últimos años, Lionel Scaloni tiene la tarea de arrancar la refundación del equipo con caras nuevas. Aunque algunas cuestiones cambien, otras se mantendrán.

Una de las que seguirá como hasta ahora es la del dueño de la camiseta número 10. Lógicamente, ése dorsal seguirá “perteneciendo” a Lionel Messi aún cuando no esté convocado para estos dos amistosos del equipo, ante Guatemala (el viernes) y Colombia (el martes). Es decir que en estos dos juegos nadie lucirá ese número en su espalda, ya que se prefirió dejarla libre, esperando por el regreso del delantero del Barcelona.

Además, la otra incógnita era saber quién será el capitán, ya que la cinta también la llevó Messi en los últimos procesos. Y la responsabilidad cayó en Nicolás Tagliafico, el lateral del Ajax surgido en Banfield y con un gran paso por Independiente.

Taglia debutó el año pasado con la celeste y blanca y disputó el Mundial de Rusia, y con apenas ocho partidos ya llegó a calzarse la cinta, símbolo de la confianza que le tienen el cuerpo técnico y sus compañeros para asumir este liderazgo.