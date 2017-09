Evoluciona favorablemente el nene de 12 años que fue diagnosticado con meningitis viral en Posadas

El Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública, Javier Ramírez, dijo en Radio Libertad que el pequeño respondió favorablemente a la medicación. Asimismo explicó que no es recomendable poner en marcha un protocolo de bloqueo en el colegio o en el bario donde reside el menor.

Javier Ramírez, Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública, en Radio Libertad.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones, a través de la Dirección de Epidemiología, informó ayer que se registró un caso de meningitis viral en un niño de 12 años en Posadas. Por tal motivo, visitaron el establecimiento educativo donde concurre el chico a fin de informar a la comunidad educativa cómo actuar ante estos casos.

Entre las medidas preventivas que se ponen en marcha en forma habitual ante este tipo de casos, remarcó no se recomienda el cierre del establecimiento y fumigación, ya que no tienen indicación para este caso de patología. “Lo que hacemos para prevenir este tipo de enfermedades como otras enfermedades virales es recomendar el permanente lavado de manos, la ventilación de espacios compartidos (aulas), la higiene de los utensilios de uso diario, inmobiliario, útiles, entre otros.

Sobre la Meningitis Viral

La meningitis viral es el tipo de meningitis más común, que es una inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal. Frecuentemente es menos grave que la meningitis bacteriana, y la mayoría de las personas se mejoran solas (sin recibir tratamiento).

Causas

Los enterovirus que no son de polio* son la causa más común de meningitis viral en los Estados Unidos, especialmente desde el final de la primavera hasta el otoño cuando estos virus se transmiten con mayor frecuencia. Sin embargo, son muy pocas las personas con infección por enterovirus y que en realidad tendrán meningitis.

Personas en riesgo

La meningitis viral se puede contraer a cualquier edad. Sin embargo, algunas personas tienen un riesgo mayor de enfermarse, entre ellas:

Los niños menores de 5 años de edad.

Las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado debido a enfermedades, medicamentos (como la quimioterapia) y trasplantes recientes de órganos o médula ósea.

Los bebés menores de 1 mes y las personas con el sistema inmunitario debilitado tienen una probabilidad mayor de enfermarse gravemente.

Cómo se transmite

Si tiene contacto cercano con alguien que tiene meningitis viral, usted podría infectarse por el virus que enfermó a la persona. Sin embargo, es probable que no llegue a tener la meningitis. Eso se debe a que solo muy pocas personas que se infectan por los virus que causan la meningitis en realidad presentan la enfermedad.

Síntomas comunes

Fiebre

Dolor de cabeza

Rigidez del cuello

Sensibilidad a la luz brillante

Somnolencia o dificultad para despertarse

Náuseas

Vómitos

Falta de apetito

Letargo (falta de energía)

La mayoría de las personas con meningitis viral generalmente se mejoran por sí solas en un período de 7 a 10 días.

Los síntomas iniciales de la meningitis viral son similares a los de la meningitis bacteriana*. Pero la meningitis bacteriana generalmente es grave y puede causar complicaciones serias, como daño cerebral, pérdida auditiva o discapacidades de aprendizaje. Los microbios que causan la meningitis bacteriana también pueden asociarse con otra enfermedad grave, la septicemia*. La septicemia es la reacción generalizada y mortal del cuerpo ante una infección, que puede causar daño en los tejidos, falla de órganos y la muerte.

Es muy importante consultar de inmediato con un proveedor de atención médica si cree que usted o su hijo puede tener meningitis; un médico puede determinar si usted tiene la enfermedad, el tipo de meningitis y el mejor tratamiento.

Prevención

No existen vacunas para proteger a las personas contra los enterovirus que no son de la polio, los cuales son la causa más común de la meningitis viral. Usted puede tomar las medidas siguientes para disminuir la posibilidad de infectarse por los enterovirus que no son de la polio o de transmitirlos a otras personas:

Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente, especialmente después de cambiar pañales, ir al baño o toser o soplarse la nariz.

Evite tocarse la cara si no se ha lavado las manos.

Evite el contacto cercano con las personas que estén enfermas, por ejemplo darse besos o abrazos, o compartir vasos o cubiertos con ellas.

Cuando tosa o estornude cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la parte de arriba de la manga de su camisa, no con las manos.

Limpie y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente, como los juguetes y las manijas de las puertas, especialmente si alguien está enfermo.

Quédese en casa cuando esté enfermo.

Algunas vacunas pueden brindar protección contra enfermedades que pueden causar la meningitis viral, como el sarampión, las paperas, la varicela y la influenza. Asegúrese de que usted y su hijo reciban las vacunas según el calendario* (hay versiones disponibles en español para cada uno de los calendarios de vacunación).

Evite las picaduras de mosquitos y otros insectos que transmiten las enfermedades que pueden infectar a los seres humanos.