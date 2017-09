Una mujer en Eldorado acusó a su ex esposo de golpearla y amenazarla de muerte: “Dijo que le salía cinco mil pesos mandar a matarnos a todos”

El caso tomó relevancia este domingo, luego de que el hombre reapareciera en inmediaciones del hogar que ambos compartían. Allí, una de las vecinas filmó un video en el que el acusado advirtió que “va a mandar a alguien para que haga lo que hay que hacer”. Luego, grabó un testimonio en el que dio su versión de los hechos.

Un nuevo caso de violencia de género conmociona a Eldorado desde este fin de semana. Angélica, quien está separada de Fabián Cabral desde hace un mes y medio, denunció que este domingo su ex pareja se apersonó en su casa el domingo a la mañana y comenzó a agredirla a las trompadas.

“Me iba a comprar y él venía con su moto. Paró y me dijo que quería hablar conmigo, pero se puso violento, me empujó y me dijo ‘mirá lo que me querés hacer, me querés sacar mis hijas, lo que yo más quiero’”, declaró la mujer a Canal 9 Norte Misionero.

Inmediatamente después, según el relato de la agredida, “me comenzó a pegar piñas y me rompió el celular. Agarró una piedra y que quiso tirar por la cabeza”, por lo que “yo le pedía por favor que no me haga nada y cuando pude correr, corrí”.

Tras ello, Angélica se refugió en casa de una vecina, hasta donde llegó el hombre, quien amenazó de muerte a las amigas de la mujer: “Dijo que las iba a mandar matar, que le salía cinco mil pesos mandar a matarnos a todos”.

Precisamente, una de las vecinas grabó un video de ese momento, en el que se puede escuchar a Cabral espetando frases como “Voy a mandar a alguien para que haga lo que hay que hacer” y “Vas a llorar por tu vida, mamita”.

La pareja se separó hace un mes y medio, “pero él no quiere entender”. Desde entonces, fueron recurrentes las visitas del hombre, quien, en consideración de la denunciante, “se quiere quedar con la casa y me amenazaba con que si no salía me iba a prender fuego”.

“Es muy violento, temo por las vida de mis hijas y de mis vecinas, ellas son como mi familia. Siempre me pegó, las últimas veces ya me escupía. Una vez me amenazó con un cuchillo”, finalizó.

Tras el episodio, Cabral aparentemente se habría mudado a Buenos Aires (donde vive una de sus hermanas), desde donde grabó un video explicando su versión de los hechos y apuntando contra Cecilia y Amalia García (las dos vecinas de su ex pareja) por ser, presuntamente, las que habrían convencido a la mujer para que se separe.

“Todo lo que dicen es mentira, esto es algo armado por ellos”, comenzó defendiéndose el hombre, quien manifestó que habría sido amenazado de muerte, razón por la que resolvió irse de la ciudad: “Ellas conocen muchas clases de hombres, gente que está en la policía, entonces sentí mucho miedo y abandoné todo, a mis hijas, que son lo que más quiero, eso es lo que más me duele”.

Sobre las fuertes palabras que se pueden escuchar en el video grabado el día domingo, comentó: “Esa fue una amenaza de bronca, yo jamás haría algo así en mi vida. Ese día mi mujer me llamó para encontrarme y arreglar las cosas. Cuando llegué ella salió corriendo sin que yo le toque ni nada”.