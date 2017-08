Fenómeno: “Despacito”, a un paso de ser el más visto de la historia de YouTube

“Despacito” está a un paso de convertirse en el video más visto de la historia de YouTube

El clip interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee viene acercándose al actual número uno a pasos agigantados. Y lo superaría en cuestión de horas (o de minutos).

El éxito de “Despacito” parece no tener límites. El mes pasado se convirtió en el video en castellano más visto de la historia de YouTube. Ahora está a punto de convertirse en el video –de todos los tipo y en todos los idiomas– con más visualizaciones de esa plataforma online desde su fundación en 2005.

De los ochenta videos más vistos en YouTube, 77 son musicales. El clip interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee estaba a las 10.30 de la mañana de hoy a apenas tres millones de reproducciones del número uno, un video del tema See You Again, de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que se escribió para la película Rápidos y furiosos 7. Esta canción hace pocos días había destronado de la cima a Gangnam Style, del surcoreano Psy.

El video de “Despacito” se estrenó el 12 de enero de este año y desde entonces se transformó en un fenómeno masivo a gran escala. Generó decenas de versiones, algunas muy exitosas en las redes sociales, y hasta puso a científicos a buscar las claves de su “pregnancia”.

El top 5 de la historia de YouTube (hasta las 10.30 de esta mañana)

1) See You Again (Wiz Khalifa y Charlie Puth): Más de 2.992.000.000 de visualizaciones

2) Despacito (Luis Fonsi y Daddy Yankee): Más de 2.988.000.000 de visualizaciones

3) Gangnam Style (Psy): Más de 2.919.000.000 de visualizaciones

4) Sorry (Justin Bieber): Más de 2.694.000.000 de visualizaciones

5) Uptown Funk (Mark Ronson y Bruno Mars): Más de 2.588.000.000 de visualizaciones.