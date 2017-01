La oferta turística de El Soberbio: para estar un poco más cerca de la naturaleza

Las actividades turísticas en El Soberbio tienen que ver, fundamentalmente, con vivir en pleno en contacto con la naturaleza: saltos, cascadas, arroyos de aguas cristalinas, chacras y turismo rural, son algunas de las propuestas para lograr ese acercamiento.

No cabe duda que la frutilla del postre son los Saltos del Moconá pero, como en este momento no se pueden ver debido a la crecida que tuvo el río Uruguay, la gente sale a buscar alternativas para no quedarse todo el día en el lugar de alojamiento.

Fabián Damer es Director de Turismo de El Soberbio y cuenta que esta temporada hay muchos misioneros recorriendo la zona. “Hace mucho que no se veía eso. Estamos recibiendo a los misioneros que en otras temporadas o veíamos”.

Damer relató que “hay gente que espera hasta 4 días para ver los saltos y son esos turistas los que buscan otros atractivos”.

En El Soberbio hay muchos lugares para pegarse una escapada, o para ir de campamento. Además están el Museo de los Aromas, donde se puede ver todo el proceso de elaboración de la citronela; la reserva Yasy Yateré, donde se hacen mermeladas con frutos de la zona; el Salto Galeano, donde también se exhibe todo el proceso de elaboración de esencias, porque El Soberbio es la capital de las esencias.

“Queremos crear el paquete turístico de la Ruta de las esencias, aprovechando que El Soberbio es la capital nacional de las esencias”, se entusiasma Damer al describir el proyecto.

Por supuesto que también están los lodges, estrellas de la temporada. Quien dejaría pasar la oportunidad de internarse en la selva o estar en un confortable deck a la vera de un arroyo con la sombra espectacular que ofrecen esos lugares… “Es lo que está de moda y tenemos algunos muy exclusivos”, describe Damer, y luego se anima a invitar a todo el mundo a darse una vuelta por El Soberbio: “El domingo pueden salir temprano de Posadas venir a El soberbio a pasar el día, pasar el día en alguno de los cámpings que hay en la zona, comer en el excelente restaurant del parque de acceso a los saltos del Moconá o, para los más exigentes, alojarse en un exclusivo lodge…”

(LT 17)