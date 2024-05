Arde River: cómo cayó la derrota ante Argentinos en el plantel, el DT y los dirigentes

River Plate perdió 1-0 contra el Tifón de Boyacá en el estadio Diego Armando Maradona. Alan Lescano marcó el gol para el local en la tercera fecha de la Liga Profesional. Este resultado representa un nuevo golpe para los millonarios, que vienen de quedarse afuera de la Copa Argentina, luego de la derrota por penales ante Temperley.

Tras el decepcionante desempeño en el Malvinas Argentinas de Mendoza, River Plate alineó a sus mejores jugadores para enfrentarse a Argentinos Juniors y levantar la pálida imagen dejada; pero el resultado y la actuación del equipo no estuvieron a la altura de las expectativas. La derrota 1 a 0 contra el bicho de La Paternal dejó al plantel con un amargo sentimiento de frustración, ya que no parecieron no estar repuestos del mal momento sufrido el martes pasado.

El director técnico Martín Demichelis se refirió a la situación en conferencia de prensa: «Es la primera vez que después de un golpe no nos podemos recuperar. El otro día quedamos eliminados por penales, que dolió muchísimo y el gran responsable soy yo», declaró Demichelis en la conferencia de prensa postencuentro y luego confirmó que este domingo se entrenarán pese a que estaba previsto tener el día libre.

En cuanto al partido, «Micho» analizó la opaca imagen que dejó el equipo en La Paternal: «Hemos dado una mala imagen en los últimos dos partidos que no fueron en el Monumental curiosamente porque veníamos de ganarle ahí a Central Córdoba y Belgrano. Hay que reconocer que no jugamos el fútbol que nos caracteriza y cuesta encontrar pasajes buenos en el desarrollo.»

Asimismo, no se ahorró sus famosos autocríticas: “Nos superaron, me hes difícil encontrar un remate al arco y vamos a seguir trabajando para corregir lo que nos pasó.”

La situación de Demichelis se mantiene en una cuerda floja, mientras que los dirigentes, tras una reunión en el micro luego de la derrota frente a Argentinos, aún no han decidido sobre su futuro. Sin embargo, todos anticipan un ambiente hostil por parte de la hinchada el jueves en el “Gallinero”, cuando River se enfrente a Deportivo Táchira de Venezuela por el sexto partido del Grupo H de la Copa Libertadores.

De cara al próximo compromiso por el certamen continental, donde los de Núñez buscarán asegurar el liderazgo en la Copa Libertadores, el entrenador advirtió: «Es lógico que la gente esté descontenta, que no le agrade este equipo que vio y soy el principal responsable. Quienes conocen mi historia, nadie me regaló nada, he pasado cosas muy difíciles y sigo con la fortaleza que me caracterizó en mi niñez y ahora como entrenador».

Fuente:TyC Sports