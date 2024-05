En un clima caliente por la ausencia de Messi, el Inter Miami visita a Vancouver por la MLS

Este sábado, desde las 23.30, el Inter Miami se enfrentará a Vancouver Whitecaps, como visitante, en el BC Place Stadium y por la fecha 15 de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El entrenador argentino Gerardo Martino tendrá que modificar su once que tenía en mente, dado que no viajan Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

El arquero elegido por el técnico de Las Garzas sería Drake Callender. En tanto, la defensa estará compuesta por los argentinos Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire y el histórico del Barcelona Jordi Alba.

En tanto, para cubrir el mediocampo aparece David Ruiz, acompañado por Julian Gressel, Benjamín Cremaschi y Matías Rojas. Mientras que en la delantera dirá presente Leonardo Campana junto a Leo Afonso.

No todo será fiesta ya que los fanáticos de Vancouver están furiosos ya que tanto Lionel Messi como Luis Suárez no viajaron a la ciudad canadiense para disputar el partido. Desde la dirigencia de Whitecaps, habían realizado la publicidad para la venta de entradas para el partido de hoy anunciando que el astro argentino y uruguayo iban a estar presentes. Sin embargo, no será así.

Las probables formaciones de Vancouver e Inter Miami

Vancouver: Yohei Takaoka; Tristan Blackmon, Mathías Laborda, Javain Brown; Ryan Raposo, Pedro Vite, Andrés Cubas, Alessandro Shopf; Ryan Gauld, Brian White, Fafa Picault.

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba; Julian Gressel, David Ruiz, Benjamín Cremaschi, Matías Rojas; Leonardo Campana y Leo Afonso. DT: Gerardo Martino.

Hora: 23:30.

FUENTES: TyC Sports y Minuto Uno.