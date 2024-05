Con algunos cambios, el 11 de Demichelis para visitar a Argentinos Juniors

El DT del Millonario busca que su equipo vuelva al triunfo luego de una dura derrota por la Copa Argentina ante Temperley.

River visita a Argentinos Juniors por la fecha 3 de la Liga Profesional este sábado a las 15. El equipo de Martín Demichelis buscará levantar cabeza en el torneo local luego de una durísima derrota por penales ante Temperley por 16avos de final de la Copa Argentina. Para eso, el DT realizará algunos cambios en el 11 entre ellos resuenan la vuelta de Paulo Díaz y la baja de Nacho Fernández.

El defensor chileno regresará al equipo después de haber quedado fuera de la convocatoria para el encuentro ante el Gasolero por estar al límite desde lo físico. Si bien no tuvo ninguna lesión, desde el cuerpo técnico prefirieron resguardarlo teniendo en cuenta la suma de partidos de River en este último tiempo y de cara a lo que viene. Quien dejará el equipo será David Martínez.

Quien no estará en el duelo frente al Bicho es Nacho Fernández. El mediocampista tiene molestias en la zona de la espalda producto de un golpe sufrido ante Temperley que no le permitieron entrenarse con normalidad en la práctica matutina de este viernes y no está ni siquiera entre los convocados. Su lugar en la cancha lo ocuparía Esequiel Barco.

Los convocados por Demichelis para enfrenar a Argentinos

El probable 11 de River ante Argentinos Juniors por la Liga Profesional 2024

Franco Armani; Agustín Sant’Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco; Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Hora: 15:00.

TV: ESPN Premium.

