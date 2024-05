Educación ratificó que el diálogo con los docentes está siempre abierto y que el aumento otorgado es lo que hoy la provincia puede pagar

El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, detalló los incrementos de los sueldos docentes en cada uno de los niveles, tras la última negociación. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de mantener la responsabilidad fiscal de la provincia, a pesar de la crisis económica que se vive a nivel nacional.

En diálogo con Misiones Online, Ramiro Aranda, ministro de Educación, se refirió a los pormenores de la reciente negociación salarial docente, la cual según aclaró, se solventará solo con fondos provinciales.

Además, destacó que la mesa de diálogo con los seis gremios permanece abierta constantemente. “Todos los meses nos sentamos y vamos viendo las distintas actualizaciones en cuanto a salario y otros temas también que escapan del salario, que tienen que ver con la vida y el trabajo docente”, afirmó.

Aranda detalló la mejora salarial acordada que alcanza incluso a los docentes sin antigüedad, tanto en niveles primario como secundario y superior. “Pudimos firmar un acuerdo que actualiza el cargo de maestra de grado, que acá en Misiones se paga por cuatro horas. Un cargo de un turno de cuatro horas pasa de 265 mil pesos a 400 mil pesos”, explicó.

Y completó: “En el caso de la secundaria, si tenés 21 horas sin antigüedad, pasa a cobrarse 562.898 pesos y en el caso de que tengas las 42 horas 973 mil pesos”. En tanto, para el nivel superior un docente sin antigüedad cobrará con la recomposición un salario de 893.719 pesos por 30 horas, con la posibilidad de tomar 12 horas más en el nivel secundario.

Tal vez te interese leer: Misiones | Violencia: una manifestación de docentes autoconvocados pretendió ingresar por la fuerza a la Legislatura y hubo enfrentamientos y uso de gas pimienta

Respecto a la demanda de un salario más alto que persiste por parte de un grupo de manifestantes autoconvocados, el ministro señaló que “es un número que no se está pagando en ningún lugar del país, ellos están pidiendo 850 mil pesos; no existe en el país ese monto, no se le paga a nadie en el cargo testigo sin antigüedad, porque ninguna provincia está pudiendo llegar. Sobre todo, con la crisis económica a nivel nacional y con las caídas de coparticipación y recaudación que están teniendo las provincias”.

Si bien el Gobierno de Misiones entiende que el reclamo apunta a cubrir la canasta básica, recalcó que la economía del país está en crisis y “es difícil llegar a fin de mes”. De allí que el aumento acordado es lo que pueden ofrecer hoy en este contexto de ajuste, según Aranda, quien consideró que “no podemos hipotecar las cuentas de la provincia porque eso puede traer otros problemas”.

En esta línea, destacó que Misiones es una de las primeras provincias en anunciar el pago del aguinaldo el próximo mes, siendo que en otras jurisdicciones aún se está viendo si se va a pagar.

Profundizando en la comparación con otras provincias, el exdirector de la Escuela de Innovación, mencionó que “hay que ser justo cuando uno ve en una provincia que capaz se paga un poco más, hay que ver si está pagando por cuatro o por cinco horas”. Recordó que en la provincia no se adoptó el programa de financiamiento nacional para la quinta hora debido a preocupaciones presupuestarias locales. Incluso recalcó que el Gobierno provincial ya tuvo que cubrir el FONID con fondos propios como consecuencia del ajuste de Milei.

Por otro lado, desmintió que la provincia tiene uno de los mayores índices de empleados estatales, “sino que tenemos un mayor numero de empleados en el sector privado”, aseguró.

Por último, el titular del Ministerio de Educación hizo hincapié en las palabras del vocero presidencial Manuel Adorni, quien ratificó el ajuste fiscal que ejecutan a nivel nacional y reconoció que se solicitó a las provincias que también recorten sus gastos.

“Sostener una provincia no es solamente sueldo, es infraestructura, son hospitales, son por supuesto los salarios también, que hay 15 mil millones más que invierte de recursos genuinos la provincia ahora con estos aumentos que se están dando y ya estábamos casi en los 60 mil millones”, ponderó.