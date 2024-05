Detienen a un automovilista en San José que llevaba marihuana, cocaína y éxtasis entre sus pertenencias

Los estupefacientes fueron hallados luego que el can detector de narcóticos señalara las pertenencias del conductor de un automóvil. Asimismo, en Montecarlo se interceptó una encomienda con 20 kilos de marihuana.

Personal perteneciente a la Sección “San José”, perteneciente al Escuadrón 8 “Alto Uruguay”, se encontraban desarrollando actividades de control sobre el kilómetro 785 de la Ruta Nacional 14, en el paraje Centinela, cuando llevaron a cabo el procedimiento.

Los efectivos detuvieron la marcha de vehículo particular sobre el cual procedieron a realizar un control físico y documentológico con apoyo del can detector de narcóticos “León”. Durante la requisa, el can reaccionó en forma exaltada, como habitualmente lo hace ante la presencia de estupefacientes, luego de olfatear las pertenencias del individuo.

Los efectivos inspeccionaron el equipaje dubitado, dentro del cual se hallaban un recipiente con cogollos vegetales, dos pequeños frascos que contenían un líquido traslúcido, una bolsa transparente con una sustancia pulverulenta de color blanco y un picador de marihuana.

Los elementos fueron analizados por el personal de Criminalística y Estudios Forenses de la unidad, los cuales permitieron identificar “cannabis sativa”, éxtasis y “clorhidrato de cocaína” respectivamente. Es así que el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Posadas dispusieron el secuestro de los estupefacientes y que el implicado recupere su libertad encontrándose supeditado a la causa.

En un segundo procedimiento, integrantes de la Sección “Montecarlo”, dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado”, dieron cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Federal de Eldorado mediante la apertura de dos bultos que habían sido despachados como encomiendas.

Dentro de los mismos se encontraban acondicionados 20,497 kg de marihuana, procediendo a su decomiso. El avalúo total de los estupefacientes secuestrados asciende a $ 46.755.568,75.