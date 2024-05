El duelo como reacción ante alguien que se muere o ante un ideal que se cae: cuándo buscar ayuda profesional

Franco Pozzobon, psicoanalista freudolacaniano, explora en su nuevo libro “Un cuerpo inconveniente, lo psicosomático en psicoanálisis” las enfermedades en el límite entre lo biológico y lo emocional. Además, mencionó cómo manejar adecuadamente el proceso de duelo. Criticó la patologización del duelo y recomendó cuándo es necesario buscar apoyo, en tanto ofreció consejos para acompañar a quien lo experimenta.

El psicoanalista Franco Pozzobon recientemente transformó su tesis de maestría en un libro titulado “Un cuerpo inconveniente, lo psicosomático en psicoanálisis”, el cual se adentra en el estudio de enfermedades en la frontera entre lo biológico y lo emocional. “Es una investigación previa donde hubo un acercamiento al campo, sobre todo a lo que tiene que ver con la psicosomática”, explicó el especialista con orientación freudolacaniana.

El libro, según Pozzobon, está destinado al público general, por lo que “pierde sus características de documento con normas académicas para pasar a ser un libro que puede leer cualquier persona”. El tema central aborda enfermedades como psoriasis, alergias, úlceras y el vitíligo, que a menudo se intensifican en momentos de estrés o complicaciones, pero no necesariamente se originan en causas orgánicas claras.

El licenciado señaló que su interés en este campo surgió porque “no estaba muy explorado y porque es un campo que promete mucho hasta el día de hoy”. Además, subrayó la importancia de generar nuevas preguntas e investigaciones a partir de los hallazgos presentados en su obra.

Tal vez te interese leer: Duelo: es fundamental preguntar a la persona como quiere que sea acompañada y respetar esa decisión

Por otro lado, el psicoanalista, consultado acerca del proceso de duelo, explicó: “El duelo es una reacción ante alguien que se nos muere, o ante un ideal que se cae”.

Detalló que se trata de un proceso “absolutamente esperable y sano” que ocurre cuando se idealiza a una persona, cuando se migra y se “pierde una patria” o incluso el desarraigo que viven los estudiantes del interior de la provincia cuando se mudan a Posadas. La problemática surge, según Pozzobon, cuando no hay duelo frente a los cambios.

De allí que resaltó la relevancia de abordar el duelo desde un punto de vista profesional cuando es necesario, y criticó las visiones que patologizan este proceso natural. “Lo patológico sería que no suceda y que se patologice el duelo como algo que no tendría que existir. Cada uno encuentra la forma de transitarlo. Hay personas que consumen algo hasta no poder más, otras corren maratones, otros lloran sin parar por un determinado tiempo”, afirmó.

Proceso de duelo: cuándo recurrir a un profesional

Ahora bien, el duelo se complica cuando “se cronifica demasiado tiempo”, debido a que puede afectar a la salud mental.

El proceso del duelo puede ser profundamente personal y variar considerablemente entre individuos, destacó el experto. “Hay veces que el duelo es llevado adelante por la persona doliente y no necesita un profesional. Hay otras veces que es tan insoportable el dolor que uno consulta”, señaló, subrayando que ambas situaciones son completamente válidas.

El duelo se convierte en un problema grave que requiere atención profesional “cuando algo duele mucho y la persona no le encuentra un gustito a la vida después del tiempo de la pérdida. Cuando se corta el disfrute, cuando se corta las ganas de hacer lo cotidiano, cuando todo se vuelve un pesar”, indicó.

Cómo apoyar a quien vive un proceso de duelo

Pozzobon advirtió sobre la necesidad de un equilibrio cuidadoso, es decir, demostrar la disponibilidad pero sin invadir la privacidad del doliente. “Lo ideal sería que uno pueda preguntarle, ¿necesitás que me quede con vos?, ¿necesitás que te acompañe?, ¿querés que te acompañe?, ¿querés un abrazo?, ¿querés que venga en tal día, tal momento? O decime y avísame”, recomendó.