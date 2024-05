Martín “El Negro” Almeida, quien se autodefine como extrovertido y es conocido por su enfoque provocador, utiliza la ideología liberal para desafiar a su audiencia con contenido político. Sostiene que “el arte es provocación”, por lo que, con el paso de los años, se dedicó a una comedia más incisiva hablando de “temas de enfoque social”.

El youtuber y humorista liberal, oriundo de Morón, Buenos Aires, narró los inicios de su carrera y su incursión en el mundo de la comedia luego de terminar sus estudios universitarios en diseño multimedial.

“Hago un curso de cortometraje, conozco un pibe que es actor, que me decía que una de sus materias era stand-up. Ahí busco qué mierda es (sic) stand-up, me meto y veo chavones que contaban chistes y digo ‘yo tengo que hacer esto’. Busqué, googleé, cursé, me metí en el 2012 y de ahí no paré”, expresó el humorista.

Almeida se describe a sí mismo como un humorista extrovertido desde su infancia, alguien que siempre buscó destacarse en actividades escolares y eventos. “Siempre fui ruidoso, latoso, el histriónico; había una necesidad evidentemente exagerada de atención”, confesó.

Además de su labor como humorista, Almeida es conocido por su contenido con tintes políticos, empleando su ideología liberal para informar y provocar. “El arte es provocación. O sea, si el arte no te provoca nada, ya sea amor u odio, no sirve. Indiferencia nunca”, manifestó.

Y completó: “Yo creo que el humor siempre es una gran manera de persuadir, mucho mejor que incluso la gente que es muy erudita o muy aristocrática al hablar o muy correcta al hablar”.

Almeida afirmó que originalmente se centraba en chistes sobre experiencias personales, aunque siempre tuvo este interés por provocar, por lo que se fue enfocando más en temas incisivos de política. “Arranqué como todo comediante hablando de cosas ultra personales, tipo soy negro y tal cosa, humor de observación”, contó.

Con el tiempo, sintió la necesidad de escapar de los clichés comunes en el stand-up, buscando desafiar tanto a su audiencia como a sí mismo. “No me gusta caer en el cliché porque sí. Si es una decisión mía porque creo que tiene que ser ahí, sí. Pero si es caer porque es lo fácil, me incomoda; siempre me gusta incomodarme a mí mismo”, afirmó.

De esta manera, le surgió la invitación al canal de YouTube de Los Herederos de Alberdi, donde participó de un programa y luego le propusieron formar parte del programa El Diario del lunes y también conoció a la agrupación Pibes Libertarios, quienes le pidieron que conduzca uno de sus eventos.

“Hoy siento que la Argentina necesitaba un shock de libertad porque estaba ultra regulada y reprimida. No quiere decir que la extrema libertad o derecha sea la solución de todo”, enfatizó.