Audiencia Pública en Oberá | Debaten sobre el aumento del boleto del transporte urbano

En la mañana de hoy, en Oberá se realizó una audiencia pública crucial en la que se discutió el tema del aumento del boleto de transporte público de pasajeros. Con la presencia de muchos usuarios que oficiaron de oradores, más los representantes de las empresas, el representante de la Municipalidad, y el Defensor del Pueblo dieron sus perspectivas sobre el servicio urbano de pasajeros local.

Los primeros en hablar en la Audiencia fueron el conjunto de empresas Next, Guacurarí y Tipoka, a través de sus exponentes, los mismos vertieron una serie de argumentos para pedir el aumento del precio del boleto único de pasajeros que de acuerdo a la última actualización sale $330 sin tarjeta y $260 con tarjeta.

Entre los argumentos se escuchó, un detallado análisis de los costos operativos, que básicamente incluyeron dos ejes: inflación del 220 % en los insumos sumado a otros costos como el combustible, motivo por el cual es necesario adaptar y aumentar tarifas para garantizar el servicio. De esta manera, los representantes de las empresas, pidieron un boleto a 2.218, 50 pesos.

Por otro lado, Fabián Pizutti, responsable del área de movilidad urbana de la Municipalidad de Oberá, ofreció declaraciones tras el evento, donde la municipalidad optó por no adelantar cifras respecto al aumento del boleto, explicando la razón detrás de esta decisión.

«Mas allá del planteo de los costos, nosotros hemos tenido las reuniones pertinentes con el HCD que nos ha solicitado asesoría técnica», explicó Pizutti. «Hemos planteado la polinómica donde se ha trabajado en determinar la metodología y el análisis de los costos de transporte público. Además, se ha establecido quiénes son los encargados de determinar efectivamente el monto del boleto.»

El funcionario también abordó la postura de la empresa de transporte respecto al monto solicitado, señalando que «siempre ha sucedido de la misma manera, las empresas plantean su postura y nosotros, junto con la mayoría de los usuarios, planteamos la realidad en audiencia pública. Debemos equilibrar y siempre tratar de estar del lado del usuario en cuanto a este aumento».

En cuanto a los costos, se observó y se habla de: «un costo por kilómetro recorrido que se acerca a los 500 pesos, como se ha observado en la mayoría de las localidades” respecto a esto: Pizutti mencionó que “aún no hemos finalizado el análisis detallado de la prestación del servicio y de sus costos”. Y agregó que es el Concejo Deliberante quien debe llevar a cabo este análisis para fijar una tarifa adecuada».

Pizutti subrayó la importancia de escuchar todas las opiniones y mantener una postura neutral en este proceso. «Nosotros siempre tratamos de mantener una postura neutra en cuanto a la prestación del servicio. Por un lado, nos exigen la garantía del servicio, pero, por otro lado, entendemos las necesidades de los usuarios. No podemos permitir que los usuarios de Oberá se queden sin servicio de la noche a la mañana».

Finalmente, el funcionario recalcó que «esta situación no es exclusiva de Oberá, se vive en toda la provincia y en el territorio nacional de manera similar». Concluyó reiterando el compromiso de la municipalidad en seguir luchando para garantizar un servicio equilibrado y accesible para todos los ciudadanos.

El Defensor del Pueblo sobre el Debate del Aumento del Boleto de Transporte en Oberá

El Defensor del Pueblo de la ciudad de Oberá, Carlos Alberto Bernhardt en diálogo con MisionesOnline, expresó su preocupación y planteó una serie de consideraciones en relación al aumento del boleto de transporte público de pasajeros.

«Se dejó claro que estamos parados en un barrial y un pantano que no sabemos cómo vamos a hacer porque hay una serie de incumplimientos que por un lado y por el otro y en el medio para la pobre persona que necesita utilizar un servicio al que no va a tener acceso si se hace efectivo un aumento como el que se está programando», declaró el Defensor del Pueblo.

El funcionario también señaló la situación delicada que enfrentan los usuarios frente a un posible aumento del boleto: «Es sabido, bien conocido, por más que no figure formalmente en ningún lado, que la empresa va a pedir una cantidad de pesos para que le den una fracción. Es sabido que algo se le va a dar, es sabido que, en este momento muy particular, sea cual sea el aumento, no le va a alcanzar al usuario».

Además, el Defensor del Pueblo criticó las acciones de la empresa de transporte: «Es inconcebible la situación en la que se ha puesto a Oberá en relación al transporte urbano de pasajeros entre otras cuestiones. Han cortado servicios, han hecho lo que quisieron y con todo eso todavía tienen el tupé de pedir una mayor tarifa».

En cuanto a posibles soluciones, Bernhardt destacó la importancia de considerar otros factores más allá de lo económico: «Yo no estoy a favor en general de los subsidios. Ahora tenemos que tener en cuenta otros factores que no dependen exclusivamente de lo económico. No es lo mismo la contaminación y el lugar que ocupa un vehículo transportando 20 personas que 10 vehículos transportando 3. O sea, hay otros beneficios que debemos evaluar en el momento de tomar una decisión con respecto a las tarifas».