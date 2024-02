Sigue escalando el enfrentamiento entre la Nación y los gobernadores: Milei calificó a Torres de “pobre chico” y el chubutense prepara una demanda por la poda de fondos

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en especial el de Chubut, llegó a un punto crítico este fin de semana. Mientras los mandatarios patagónicos, con Torres a la cabeza, acordaron suspender la producción de petróleo por el recorte de fondos por parte de la Nación, Milei descalificó al chubutense, afirmando que es “un chico que no puede leer ni un contrato". Torres advirtió que recurrirá a la Justicia.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los gobernadores, que se disparó en intensidad el viernes, tras el reclamo primero del mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y después de sus pares de todo el país, incluidos los de Juntos por el Cambio, siguió escalando durante el fin de semana, con nuevos cruces muy intensos este domingo. Así, los intentos dialoguistas del propio Torres y los de mediación de dirigentes políticos situados en una línea intermedia no llegaron a buen puerto, al menos hasta el momento, a tenor de las expresiones vertidas en las últimas horas.

La polémica que se había iniciado tras el recorte de fondos a las provincias por parte de la Nación, en conceptos tales como Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), subsidios al transporte y otras partidas presupuestarias, comenzó a subir de decibles cuando, ante la falta de respuestas del Gobierno central, el gobernador chubutense advirtió el viernes que “si no nos quitan la pata de encima, no sale ni una gota más de petróleo” de Chubut.

Pocas horas después, los mandatarios de Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, además del chubutense, se sumaron al reclamo, y sostuvieron en un documento que las medidas del Gobierno nacional son una «represalia» por el regreso a comisión de la Ley Ómnibus ante la falta de apoyos en la Cámara de Diputados. Poco después, gobernadores de las demás jurisdicciones se pronunciaron en el mismo sentido.

Como respuesta, Milei advirtió ese mismo viernes que Ignacio Torres incumplirá con el Código Penal si no permite la salida de petróleo, y amenazó con meterlo preso. El gobernador, lejos de amedrentarse por la amenaza, le respondió: “Que manden la Gendarmería, que me metan preso, no me importa”.

Tras ello, Milei volvió a salir al ruedo y extendió su embestida a los demás gobernadores, calificándolos de “degenerados fiscales”.

Al día siguiente, es decir el sábado, los cinco mandatarios provinciales patagónicos mantuvieron un encuentro virtual para pactar acciones conjuntas, ocasión en la que acordaron suspender la producción de petróleo desde el próximo miércoles.

En tanto, este domingo Torres ratificó su decisión de cortar el suministro de petróleo y gas si la Nación no le gira a la provincia los fondos correspondientes a la coparticipación que retuvo en los últimos días, y afirmó que “todos los gobernadores están hartos de la falta de respeto, la soberbia y la lógica patoteril” de Milei. No obstante, se mostró dispuesto a mantener un diálogo, pero con una clara condición: “Si el Gobierno nacional llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar, pero el diálogo tiene que ser resolutivo”, afirmó el chubutense en una entrevista.

Ante la propuesta dialoguista de Torres, Milei, lejos de bajar los decibles, escaló aún más el escandaloso enfrentamiento, al afirmar desde Estados Unidos -donde brindó un discurso en la Cumbre Conservadora- que Ignacio Torres es “un chico que no puede leer ni un contrato y que evidentemente es una víctima del deterioro de la educación argentina”.

“Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande”, insistió luego el presidente en declaraciones a LN+. En tanto, el gobierno chubutense prepara una demanda en la Justicia contra el Estado nacional.