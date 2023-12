¿Continúa el éxodo en River?: el Millonario recibió sondeos por Borja desde el fútbol árabe

El mercado de pases de River comienza a activarse cada vez más en torno a las salidas y en las últimas horas surgió la chance de que otro futbolista parta: se trata de Miguel Borja, quien fue sondeado por clubes de la región árabe.

El mercado de pases de River comienza a activarse cada vez más en torno a las salidas y en las últimas horas surgió la chance de que otro futbolista parta: se trata de Miguel Borja, quien fue sondeado por clubes de la región árabe.

Sin embargo, desde el Millonario piensan mantenerse firmes en su postura de que se quede, especialmente tras la partida del venezolano Salomón Rondón.

Si bien no trascendieron los nombres de los clubes que preguntaron condiciones por él, hay más de una entidad de los países árabes que están interesadas en el goleador que venía siendo suplente en el once de Martín Demichelis.

Sin embargo, más allá de estas opciones para continuar su carrera, y el poderío económico de los conjuntos saudíes, en Núñez quieren que no se vaya.

Pero en caso de que Borja pretenda marcharse del Millonario, en la Banda pretenden que el club que se lo lleve desembolse los 8 millones de dólares de la cláusula de recisión. Es que para 2024 piensan al colombiano junto al juvenil Agustín Ruberto, flamante goleador del Mundial sub-17, como los dos centrodelanteros natos del equipo.

Tal vez te interese leer: El campo de juego de la Bombonera quedó irreconocible tras las elecciones en Boca

Mientras tanto, Demichelis trabaja en la idea de reconvertir a Facundo Colidio en nueve para que cumpla una función similar a la que hacía Lucas Beltrán hasta mitad de año.

El centroatacante ya disputó 61 partidos con la camiseta de la Banda y anotó 23 tantos. En este 2023, de los 40 compromisos en los que dijo presente, solo en 18 lo hizo desde el inicio porque Demichelis siempre optó, primero por Beltrán, y luego por Rondón.

Es que el ex Palmeiras tiene vínculo con la institución hasta diciembre de 2025 y, pese a que perdió terreno en el once de River, desde la dirigencia no quieren que se vaya del club.

River no se desprenderá fácil de él porque cuando llegó desde Junior pagaron una cifra cercana a los siete millones de dólares. Lo llamativo es que el vínculo que firmó hasta diciembre de 2025 tiene una cláusula de salida que decrece año a año.

El equipo que quiera llevarse al N°9 deberá desembolsar diez millones de la moneda estadounidense hasta el 31 de diciembre del 2023, ocho millones hasta el 31 de diciembre del 2024 y cuatro millones hasta el último día del 2025.

Sin Juan Román Riquelme, se realizó el traspaso de la presidencia de Boca https://t.co/6op7Y3XhJp — misionesonline.net (@misionesonline) December 28, 2023

Fuente: TyC Sports