El DJ Matias Bareiro brindó un set musical exclusivo para Sunset Break

El DJ Matias Bareiro visitó el programa #ElFinde y brindó un set de música en exclusivo para Misiones Online Televisión. Ingresá a la nota y reviví el momento a puro ritmo.

En una entrevista exclusiva con Misiones Online, el reconocido DJ Matias Bareiro nos cuenta su evolución en el mundo de la música, los desafíos y retos a los que se enfrentó y cómo llegó al reconocimiento.

Desde sus primeros pasos en el mundo de la música, cuando tenía 13 o 14 años, Matias Bareiro, conocido como DJ Matias Bareiro, «comenzaron a aparecer los sociales, pero fueron varios los responsables de que haya tenido la posibilidad de haber llegado por lo menos a entrar a un boliche», remarcó.

Su primer contacto con la música fue en la secundaria, donde comenzó musicalizando los recreos y después lo llamaron para los bautismos. «Era todo siempre dentro de la secundaria», recuerda. Luego, Dj Chapa le propone trabajar con él, por lo que prepara su lista y concurre a un evento junto con él.

Tras algunos meses, vuelve a ser convocado para trabajar en el boliche «El Parador», con Dj Chapa. «Ahí se fueron abriendo las puertas El Parador, El Ángel, lo que eran los dos o tres boliches que estaban de moda en esa época y de a poquito se fueron abriendo caminos para lograr estar en eventos sociales», remarcó.

Consultado sobre la vida de un DJ, Dj Matias Bareiro explicó que «hay que vivirlo con mucha pasión, yo viví prácticamente por lo menos en los últimos 20 años de la música», enfatizó. Además, se sumaron la radio y televisión gracias a la música.

Asimismo, DJ Matias Bareiro sostiene que la tecnología ha marcado una nueva forma de concebir a la música y al trabajo de DJ. Recuerda que en los inicios, todo se centraba a la radio y los eventos sociales. «Hoy, en 2023 influye muchísimo la imagen del DJ que uno se tiene que estar vendiendo constantemente y cambio lo que era antes el trabajo de relaciones públicas en boliches, y el DJ era DJ. Hoy el DJ pasó a ser también relaciones púbicas». «El DJ tiene que estar constantemente invitando a su público en las redes sociales, con video, con flayers», enfatizó DJ Matias Bareiro.

En cuanto a la música o al público misionero, el DJ los define como «Posadas tiene algo, tiene como un plus distinto, por ahí el resto de la provincia, es más eufórico». En cambio, en otros lugares de la provincia, «tenía buenos comentarios, donde la fiesta estaba buena por parte de la gente que comentaba, pero bueno no lo sentías así, no se sentía ese clima, ese calor donde generalmente es contagioso también para uno mismo», recalcó.

«Acá en Posadas se hizo muy fuerte en una noche compartir, estar compartiendo cabina con dos o tres y entonces nos organizamos de la manera en que cada uno pueda lucirse, cada uno mostrando su impronta y haciendo un set para que obviamente la gente pueda pasarla bien», detalló.