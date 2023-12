Jubilaciones, Leliqs, inflación, tarifas e impuestos a las ganancias: Luis Caputo anticipó nuevas definiciones económicas

A una semana de dar a conocer el primer paquete de medidas económicas y a horas de publicar el nuevo decreto de desregulación, el ministro de Economía de la Nación Luis “Toto” Caputo, brindó detalles de nuevas definiciones vinculadas al futuro de la Economía argentina.

Luis Caputo, dio a conocer nuevas definiciones sobre los cambios que, a pedido del presidente Javier Milei, buscarán implementar para reordenar la economía. Jubilaciones, tarifas, ganancias, el ajuste en la política y las transferencias a las provincias, en el foco de Hacienda.

“En el mediano plazo vamos a estar encaminados a ser un país mejor”, aseguró el ministro de Economía en diálogo con Luis Majul para el programa La Cornisa emitido en La Nación+.

“Las medidas fueron muy bien recibidas. Cuando vos tomás medidas que no tienen un fundamento económico atrás, pasa lo que pasó en agosto de 2023, con la última devaluación de Massa. El ajuste del tipo de cambio que nosotros hemos hecho de $360 a $800, si no tuviera la credibilidad que efectivamente tuvo, ¿Qué hubiera pasado con el tipo de cambio libre? Estaba $1100, se hubiera ido a $2000, $2500. Lejos de pasar eso, ha caído de $1100 a $980, y hoy estamos en la brecha más baja, del 20%, igual a cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019. Si no hay medidas consistentes atrás, eso no puede pasar”, manifestó Caputo.

Sobre la inflación

El representante de la cartera económica nacional criticó las políticas de los Gobierno anteriores vinculadas al control de precios. Y dejó en claro, que se vienen meses complicados para los argentinos.

“No es solo la inercia inflacionaria, sino toda la inflación que estaba metida debajo de la alfombra. El control de precios no funciona nunca, el rezago de la política monetaria. Van a ser meses de inflación dura. Pero hay que dar tranquilidad a la gente, porque todas las medidas que estamos tomando van a ser para revertir ese proceso. La inflación va a tender a ceder y las cosas se van a encaminar”, señaló Caputo.

Noticia en desarrollo…