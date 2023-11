Balotaje 2023 | “En la Argentina no se puede decir que hay posibilidad de fraude, son elecciones serias”, dijo la exjueza María Servini

La jueza federal con competencia electoral apuesta a la fiabilidad del sistema, pese a las dudas que siembran desde La Libertad Avanza. Según dijo hay que probar la boleta única de papel y se pronuncia por sacar las PASO.

Apunto de cumplir 87 años, María Servini trabaja en la 32° elección que lleva adelante como jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires y que este domingo tiene como protagonistas a Sergio Massa y Javier Milei, en un balotaje de resultado incierto. Exdefensora oficial, exjueza de menores y de mayores, hasta que en 1991 se hizo cargo de la justicia federal electoral en la por entonces Capital Federal, la magistrada defiende la transparencia del sistema electoral local en medio de fuertes acusaciones mediáticas del candidato libertario.

“Es muy seguro”, sostuvo en diálogo con LA NACION al tiempo que afirmó que hubiera preferido que el Gobierno Nacional cambiara el feriado del próximo lunes para evitar entre otras cosas el ausentismo de autoridades, tema que la preocupa y sobre el cual trabaja. Al tiempo que se muestra convencida de que el resultado que se conozca el domingo por la noche será el definitivo, aún si alguno de los partidos no reconociera el escenario inicial. Mientras evita definiciones personales sobre la contienda más caliente de los últimos tiempos, Servini también trabaja para garantizar que a pesar del número de boletas entregados por la La Libertad Avanza (LLA), menor al sugerido, ante la Junta Electoral, no haya conveniente y la oferta esté cubierta.

– En los últimos días, Javier Milei, uno de los dos candidatos que compiten este domingo habló sobre la posibilidad de fraudes en los comicios. ¿Cómo lo vio?

– Eso no se puede decir y menos en la Argentina donde las elecciones son serias, no tienen fraude. Puede que haya en alguna provincia o en alguna mesa que nos toque nosotros que los fiscales se vendan, pero más de una, dos no puede haber, no cambian una elección. No hay fraude. No descarto, ya le digo, que en alguna urna se pueda producir cierta alteración de los votos, pero tiene que ser algo que esté arreglado con autoridad de mesa, con los fiscales, es realmente muy poco probable que eso suceda exactamente porque acá somos los jueces los que estamos a cargo de cada elección. Somos los responsables en todo el país de cada comicios. El juez sabe que si firma algo y está mal, después va a sufrir, lo van a denunciar. Salvo alguno que no le interese ser juez, pero en general yo veo que mis colegas son todos muy responsables. Tenemos todos un grupo de WhatsApp, que nos conectamos permanentemente. Somos los 24 jueces federales con competencia electoral, nos conectamos y tratamos de evitar cualquier problema que pueda surgir la elección en este país.

– Con lo cual es un sistema sumamente confiable

– Sí, exactamente. Incluso me lo han dicho cuando yo he viajado, autoridades del tema el exterior: que la Argentina tiene un sistema muy confiable. Es muy seguro.

– ¿Cómo describiría el proceso electoral?

Es una artesanía. Se está muy encima de cada Mesa, de cada Escuela, porque una tiene escalera para subir, la otra tiene rampa, hay que contemplar todo. La otra está amontonado, la otra tiene más amplitud y así. Cada una tiene su problema ya sean estructurales o de otro tipo. Hoy en la mañana, tuve que mandar gente a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) donde vota Milei porque la última vez se amontonó la gente y no podían votar. Entonces estamos viendo de qué forma podemos implementar que él pueda entrar sin tener ese amontonamiento de gente. Estamos tratando de que si la gente quiere ir a verlo a Milei, pueda hacerlo, pero que eso no impida que la gente que va a votar, pueda entrar a hacerlo entonces.

– ¿Cree que tendría que probarse la boleta única en papel?

– Creo que se podría probar a ver qué efecto trae. Como se probó la urna que puso la Ciudad (en las PASO, por decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta), que para mí fue algo terrible. Nunca pasamos una elección de este tipo, por lo engorroso que fue todo.

– ¿El Gobierno nacional debería haber cambiado la fecha del feriado del lunes 20 para evitar que más gente esté en sus ciudades para ir a votar o ser autoridad de mesa?

– Pienso que sí, porque no creo que cambie mucho el resultado de la elección y ahora todo es más difícil. Faltan muchas autoridades de mesa porque muchos se van de vacaciones, por el fin de semana largo. Ya tenemos 9000 (se citan de a dos o tres por Mesa, para las más de 7200 que hay en la Ciudad) de ellas excusadas para no venir el domingo. Hasta el último salen los telegramas, elegimos autoridades.

– En las 31 elecciones anteriores recuerda alguna que haya tenido este nivel de denuncia mediática que no se materializa ante la justicia electoral

– No. No recuerdo, pero ha habido algunos que decían que iba a haber fraude. Eso lo hemos tenido, pero no tanto como ahora

– Cree que con este escenario que está planteando La Libertad Avanza (LLA) de un eventual fraude puede haber un escenario en el que se nieguen a aceptar un resultado electoral

– Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, que es la que manejo yo, no tengo miedo porque en último caso se abren todas las urnas y se cuentan. En el resto del país no le puedo decir porque queda todo a cargo de las Juntas respectivas. Yo ya sé que mis colegas (de la Junta) me van a aceptar que abrimos las urnas y se acabó. En vez de terminar en tres días terminaremos en diez, pero el resultado se va a validar lo mismo. Por eso le digo a mí, en Ciudad de Buenos Aires, como le dije puede que haya una urna en la que faltan votos, como le pasó en la provincia, pero en general se cuenta todo y ¿adónde está el fraude? No se dan cuenta que la elección es algo muy artesanal. Trabajamos en el problema de persona por persona. Garantizamos lo más posible la fiabilidad del proceso. Por ejemplo, tenemos gente con algún tipo de problema de movilidad y tenemos escuela que no tienen rampa, ¿Qué hacemos con esa gente que ya sabemos que están en esa escuela? Le mandamos todas las boletas a su casa, para que cuando llegue a la escuela la tenga lista y le saquen la urna donde necesite. Es todo un gran trabajo artesanal.

– ¿Cómo vio lo que pasó en los últimos días, cuando LLA entregó menos boletas de las que debió haber entregado? ¿Por qué cree que hicieron así?

– Eso habría que preguntárselo a ellos. Nosotros, porque no soy yo, sino la Junta, estamos de acuerdo en que sabemos que vamos a suplir esa falencia de boletas. Vamos a garantizar que si faltan boletas en un lado, va a haber en las Comisarías de las zonas, boletas para mandar a la Escuela (que las pida). Y en las comisarías nos han prometido que van a tener patrulleros para ir rápido. Estamos trabajando para hacer un cronograma que no falta en boletas en ninguna Mesa.

– ¿Cómo evalúa el trabajo de la Dirección Nacional Electoral (DINE) que participa en representación del Ejecutivo?

– Es muy bueno, se ha comportado muy bien. Nos ha solucionado todos los problemas, respondió a todo lo que hemos pedido. Les he mandado nota al Correo y a la DINE felicitándolos por el desempeño en las últimas elecciones. Lo mismo a la Policía de la Ciudad, que es la que actúa con nosotros en el arreglo de las escuelas y que en las PASO fueron un desastre, pero después trabajaron bien.

– Con los años de experiencia que lleva en el área electoral del Poder Judicial, cree que tendría que haber modificaciones al proceso electoral

– Soy de la idea, que la que no se puede tener tres elecciones en un año. Creo que las PASO las tienen que hacer cada partido, cómo se hacía antes. El que tiene varios candidatos que la haga. Por qué tenemos que pagarle con la plata de todos los argentinos para que hagan su elección interna, si esa elección interna a veces está inventada. El que tiene varios candidatos que haga su elección interna, como hizo en su momento el Frente Grande o como han hecho varios partidos yo me acuerdo del Frente Grande. Me acuerdo verlo a Aníbal Ibarra poniendo mesas para la interna para la interna frente a la Facultad de Derecho. Entonces yo dejaría que la interna sea cada partido. No puede ser que haya 27 candidatos a presidente.

Fuente: La Nación