Elecciones 2023 | Lula Da Silva, López Obrador, Pedro Sánchez y José Mujica expresaron su apoyo a Massa para el balotaje

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sus pares de Brasil y Mexico, Luiz Inacio Lula Da Silva y Andrés Manuel López Obrador, y el ex mandatario de Uruguay, José Mujica, expresaron este martes su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a cinco días del balotaje frente a Javier Milei.

“El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas”, afirmó Pedro Sánchez.

Además, apuntó que “En un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales”. “Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar”.

Lula: “Necesitamos un presidente que aprecie la democracia”

Otro de los apoyos internacionales, con fuerte peso en el vínculo diplomático y comercial, fue el que expresó el brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, mediante un mensaje publicado en su cuenta personal de X (ex Twitter), que reprodujo declaraciones vertidas en una entrevista que ofreció esta mañana.

“Mi ejemplo de amistad con Argentina viene desde mi primer mandato. Cuando gané en 2002, Argentina fue el primer país que visité antes de asumir el cargo. En 2023 también. Argentina es muy importante para Brasil. Somos los mayores socios comerciales de los argentinos en Sudamérica. Tengo una buena relación con muchos expresidentes argentinos. Y pido que los argentinos recuerden que necesitamos un presidente que aprecie la democracia y que valore las relaciones entre nuestros países”, manifestó.

Y agregó: “Sólo quería pedirle al pueblo argentino a la hora de votar, piensa en Argentina. Tu voto es soberano, pero piensa un poco en el tipo de América del Sur que quieres crear, qué América Latina quieres crear y qué Mercosur quieres crear. Juntos seremos más fuertes”.

Mujica: “Si pudiera, votaría por Massa con las dos manos”

El uruguayo José Mujica también se sumó en las últimas horas al apoyo a Massa. “Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de Gobierno Nacional”, manifestó en un video que trascendió en la mañana de este martes.

“Me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo sino vertebrar unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento”, continuó.

Y concluyó: “Suerte argentinos. Suerte y suerte por todos los latinoamericanos. Por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina”.

AMLO: “Milei, facho, está hasta en contra del Papa”

Antes, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador fustigó con dureza al candidato de La Libertad Avanza, en el marco de la política interna de su país. Es que a Milei lo apoyaron Vicente Fox y Felipe Calderón, ex mandatarios con los que mantiene un enfrentamiento durísimo y permanente.

“¿No ven ahora pues cómo Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros ex presidentes de derecha apoyan a Milei? Milei de Argentina. Facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia. Sus paisanos nunca, con todo respeto a Perón, a Borges, Jorge Luis Borges, gran escritor. Con respeto a ese gran futbolista, Maradona, que para mí el mejor, con respeto a Messi. Fenómeno. Bueno, ninguno como Francisco. Ninguno, ningún argentino como Francisco”, afirmó.

“¿Y este facho, ultraconservador, se le lanza, no? Porque el Papa Francisco es de los Papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana del amor al prójimo y de la defensa de los pobres. Pero ahí está. Calderón y Fox apoyándolo. O sea, no es nada más lo de México. Hay una internacional del conservadurismo. Y eso a veces no se alcanza a dimensionar”, consideró.