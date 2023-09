Revolución Messi: Inter Miami y Newell’s disputarían un amistoso

La franquicia norteamericana y el club rosarino disputarían una exhibición en Estados Unidos a principios del año próximo.

¿Será la “Messi Cup”? Todavía no hay un nombre concreto para el evento, pero hay tratativas avanzadas para que Inter Miami y Newell’s Old Boys de Rosario disputen un amistoso en Estados Unidos a principios de 2024. De esta forma, el astro argentino enfrentaría por primera vez en su carrera al club que lo vio nacer y en el que siempre declaró que soñó con jugar.

Según pudo averiguar Infobae, existe un acuerdo entre la franquicia de Florida y la entidad del Parque Independencia para llevar adelante la exhibición que tendría lugar entre fines de enero y principios de febrero del año próximo, en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale. En cuanto al calendario, no existen precisiones respecto al comienzo de la Liga Profesional en 2024, aunque el mismo quedará sujeto a la Copa América que se desarrollará a partir de junio en Estados Unidos. Por lo general, la MLS tiene sus fechas de inicio a fines de febrero.

A esta hora, el tema principal a resolver es el visado de la delegación rosarina para el ingreso al país norteamericano. Vale aclarar que en vísperas del clásico de la ciudad que se disputará mañana en cancha de Central (arrancará a las 16:30), todas las miradas están enfocadas en lo que será ese compromiso, aunque inmediatamente después buscarán avanzar con los trámites burocráticos para sellar la celebración del match.

No solamente la figura de Lionel Messi consiguió esta posibilidad, ya que hay otros emblemas futbolísticos que aportaron a la causa. Gerardo Martino, otro hombre entregado a los colores rojo y negro, fue otro de los responsables de que este encuentro tenga chances de ser realizado. Lo mismo ocurrió con Gabriel Heinze, entrenador leproso que fue compañero de Messi en la selección argentina y también fue dirigido por el Tata en el lapso final de su trayectoria.

Las charlas entre las instituciones se abrieron en el mercado pasado, cuando estuvieron cerca de formalizar la transferencia del juvenil Brian Aguirre, una de las joyas de la cantera de Newell’s que disputó también el Mundial Sub-20 con la selección argentina.

Pero, al margen de esa relación que se inició hace algunos meses con Messi como embajador, otro hombre importante en escena es Maximiliano Rodríguez, que en los últimos días visitó Miami, entrevistó a Martino para una cadena de TV estadounidense y seguramente haya sumado fichas para la organización del amistoso en cuestión. La Fiera incluso se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al que le regaló una camiseta leprosa.

En una entrevista con el streamer Migue Granados, Messi se refirió a la posibilidad de jugar algún día con la camiseta de Newell’s: “Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino y jugar en Newell’s, que yo iba de chiquito a la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí”. La última vez que pisó el Coloso Marcelo Bielsa fue para participar de la despedida de Maxi Rodríguez, el pasado 24 de junio (día de su cumpleaños 36).

La revolución Messi en Miami y Estados Unidos continúa. Luego de que desde la MLS informaran que Leo figura en el primer puesto del ranking de camisetas más vendidas, ahora el equipo de sus amores podría disputar un partido en tierras norteamericanas.

El capitán del seleccionado argentino que no presenció la final de la US Open Cup del miércoles pasado ante Dynamo Houston (derrota 2-1), se pone a punto para actuar por la liga doméstica. El siguiente cotejo será mañana, desde las 20:30 (hora argentina) contra New York City. Con dos duelos pendientes, las Garzas tendrán la chance de recortar la ventaja contra su rival de turno, que hoy serían los últimos en clasificarse a los playoffs camino a las finales y les llevan 5 puntos de distancia.