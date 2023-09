Los convocados de Boca para el último partido antes de las semis de Libertadores

El DT sabe que está a cinco días de jugar el partido más importante del semestre, y entiende que los jugadores deben llegar con ritmo de partido, por eso en la lista de convocados puso lo mejor que tiene, y hasta hace regresar a un jugador que le dio descanso.

Los nombres son los mismos que en la última lista, salvo que reaparece el nombre de Pol Fernández que no había viajado a Santiago del Estero porque venía tocado y quería estar en óptimas condiciones para Palmeiras.

Quien sigue sin ser convocado y ya se torna llamativo es Vicente Taborda, quien desde que regreso de su préstamo en Platense, no logró cautivar futbolísticamente a Almirón, y vuelve a no estar en la lista pese a que se entrena con el plantel. El dato que muestra que no es tenido en cuenta es que de las últimas 11 listas, ¡solo apareció en cuatro de ellas!.

Los convocados de Boca

Arqueros: Sergio Romero y Javier García.

Defensores: Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Nicolás Figal, Marcelo Saracchi, Lucas Blondel, Marcos Rojo, Marcelo Weigandt y Frank Fabra.

Mediocampistas: Ezequiel Bullaude, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Equi Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez.

Delanteros: Darío Benedetto, Ezequiel Zeballos, Luis Advíncula, Miguel Merentiel, Valentín Barco, Edinson Cavani y Lucas Janson.

La posible formación vs Lanús

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Equi Fernández, Pol Fernández, Valentín Barco; Luis Advíncula, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos.