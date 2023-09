Al menos cinco muertos y miles de evacuados por el paso de un ciclón en el sur de Brasil

Al menos cinco muertos y miles de evacuados es el saldo que, de momento, dejó el paso de un ciclón extratropical por el sur de Brasil, que afectó principalmente a los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina

Cerca de 4.000 personas tuvieron que dejar sus hogares en alrededor de 60 municipios de Rio Grande do Sul por las fuertes ráfagas de viento y las intensas precipitaciones, que causaron inundaciones, según informó Defensa Civil.

El daño económico es monumental para esta región fronteriza con Uruguay y Argentina, ya que tiene al sector agrícola como uno de sus motores y desde el pasado junio recibió los golpes de varios ciclones, un fenómeno poco habitual en esa zona del país.

Cuatro de los fallecidos se registraron en Rio Grande do Sul, donde se investiga además si un hombre murió electrocutado como consecuencia de las inundaciones provocadas por la crecida de un río, según indicaron a EFE fuentes de Defensa Civil.

El quinto deceso vinculado al ciclón ocurrió en el vecino Santa Catarina, donde un hombre perdió la vida por culpa de un árbol que se cayó sobre el vehículo en el que viajaba.

También tres personas han resultado heridas en el litoral norte de Santa Catarina como consecuencia del temporal que azota el sur brasileño, que ha desbordado ríos y provocado tormentas de granizo y vientos por encima de los 100 kilómetros por hora.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este martes su solidaridad con las familias afectadas y prometió «hacer todo lo posible para ayudar a la población» a superar este momento.

Queria prestar minha solidariedade a população do Rio Grande do Sul, que está vivendo as fortes chuvas que já causaram a morte de ao menos quatro pessoas. O chefe da defesa civil vai ao estado para ajudar a remediar os problemas causados pelas fortes chuvas. Faremos de tudo para…

— Lula (@LulaOficial) September 5, 2023