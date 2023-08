Temen por los agroquímicos que utilizan para las plantaciones y que afecten el arroyo Yasí Argentino donde toman el agua para subsistir, explicó el Mburuvicha Ramón Báez. Aseveran que es su territorio demarcado por Ley Nac. 26.160 en una extensión de 578 hectáreas, ubicado a la altura del km 1618 cerca del Parque Provincial Península

La Comunidad Andrés Guacurarí conviven con Arauco Argentina desde hace varios años rodeados de pinos y monte misionero hasta que logren regularizar la titularidad dominial de la tierra.

“El año pasado tuvimos problemas con la empresa porque intentaron realizar estos trabajos y nosotros no queremos más pinos cerca. Ahora comenzaron con actividades a unos 300 metros de nuestras viviendas, por eso pedimos que se detengan. El problema fue que uno de nuestros abuelos circulaba por la zona y recibió una amenaza de un trabajador, le dijo que si volvían a verlo por los pinares lo iban a matar”, confirmó en Mburuvicha Ramón Báez, en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

El cacique tiene 41 años, hace 11 años conformó la aldea que hoy está integrada por 18 familias, más de 120 personas, de las cuales hay muchos niños y niñas (se estima más de 35 chicos), y siempre mantuvieron una convivencia en el territorio con Arauco Argentina SA.

Al ser consultado el cacique sobre la intervención de los organismos provinciales frente a sus temores por contaminación y avasallamiento, dijo que “no tenemos respuestas, pedimos pero nos dicen que tenemos que ir a reclamar a Posadas, y eso es difícil para nosotros. Ahora, ante lo que sucedió, estamos hablando con la abogada de EMIPA para que nos gestione una reunión con las máximas autoridades de Misiones”; adelantó Báez. “Nosotros no queremos que nos contaminen nuestras tierras ni nuestro arroyo”, remarcó, como una de sus principales amenazas para sobrevivir en el lugar.

La denuncia por amenazas

Ramón Baez denunció este viernes que operarios que trabajaban para la empresa Arauco realizaban plantación de pinos cerca de su aldea y por ello las familias indígenas intentaron impedirlo. “Nos están invadiendo con máquinas, usando químicos para plantar pinos que son un peligro para chicos y grandes, esto con el apoyo de organismos del gobierno provincial”, expresó la autoridad indígena a través en un comunicado de prensa difundido por el Equipo de Misiones Pastoral Aborigen (EMIPA).

Si bien las imágenes compartidas reflejan maquinaria para cosecha forestal (corte de árboles para la extracción de madera de pino), aseguró Báez que fueron las fotos que lograron captar antes que “se retiren otros equipos que estaban en el lugar para realizar los trabajos de plantación con agroquímicos”.

La comunidad desconoce qué tipo de productos fitosanitarios utilizan pero ante anteriores situaciones de contaminación del arroyo del cual toman agua, buscan prevenir posibles daños a los recursos naturales que aún quedan en el lugar.

La empresa forestal multinacional cuenta con los Certificados de Manejo Forestal Sustentable FSC que establece los productos agroquímicos permitidos banda verde y, además, operan bajo controles ambientales según leyes provinciales y nacionales, pero la comunidad tiene temor por las actividades forestales que realizan y piden intervención para que «frenen» sus operaciones.

“No queremos más pinos”

Los miembros de la comunidad, incluidos los niños y niñas de la aldea, se pusieron delante de las máquinas intentando detener a los trabajadores de la contratista forestal que realizaba los trabajos programados en un predio de la empresa en Puerto Libertad.

En la misiva de EMIPA, sostienen que en el territorio “se están violando los derechos establecidos en leyes nacionales y convenios internacionales de derechos humanos que protegen a los Pueblos Indígenas”, sumado a la situación de tensión registrada donde aseveran uno de los abuelos recibió “amenazas de muerte” de parte de uno de los operarios que se encontraba en el lugar.

“Fue uno de los empleados, que dijo que si el Jefe ve a alguno de nosotros, lo va a matar. Mi miedo no es morir, sino que a mi gente le pase algo. Yo salgo a defender mi territorio, que es para nosotros y las generaciones futuras”, sostiene Báez.

Seguido, describió el momento de la confrontación: “Uno que estaba en la camioneta amenazó de muerte a un abuelo. Muchos tienen miedo, unas tres o cuatro familias se van a ir a Mado, están dejando con miedo a mi gente”, dijo. Sin embargo, el mburuvicha aseguró que seguirá firme en el lugar junto a su familia: “Vamos a estar siempre luchando”.

Sin avances en la regularización de los títulos del territorio indígena

Los conflictos por la tenencia y regularización de títulos comunitarios de territorios indígenas en Misiones son varios, y en el último año se incrementaron las denuncias por lo que consideran la intromisión de empresas en tierras indígenas contra Arauco Argentina, en Garuhapé, San Pedro y ahora en Libertad, mientras que en Ruiz de Montoya se lleva adelante un proceso con la empresa Carba.

La Comunidad Andrés Guacurari tiene su Carpeta Técnica en proceso, que fue realizada en el marco de la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial, herramienta jurídica para frenar los intentos de desalojo de los Pueblos Indígenas de sus territorios ancestrales y que reconoce la posesión de los mismos a las Comunidades. Además, es un primer paso para una futura Ley de Propiedad Comunitaria, que parece estar cada vez más lejos, señala el comunicado de EMIPA.

Baez remarcó en el documento sobre cuál es su reclamo: “Queremos que paren de plantar pinos dentro de nuestro territorio, usan químicos que contaminan el suelo, el agua, los arroyos”, remarcó el mburuvicha, ya que la preocupación por estas horas va en aumento y esperan que alguna autoridad provincial con competencia en conflictos indígenas se acerque a hablar con ello.

Cabe recordar que la empresa Arauco posee plantaciones forestales en propiedades en la que convive con otras Comunidades Mbya de la provincia, como Puente Quemado II (Garuhapé), donde también denunciaron su lucha y resistencia que restauren el área que fue arrasada por el fuego en 2022 con reforestación de pinos.

“Además de los atropellos a la cultura indígena y sus Tekoa (aldeas), el reemplazo del bosque nativo por monocultivos trae consigo una serie de impactos negativos para el ecosistema y para la salud. Entre las principales consecuencias se destacan la contaminación por agrotóxicos, acidificación del suelo, sequía y un alto riesgo de incendios, ya que por la composición de los árboles el fuego se propaga mucho más rápido, como pasó en Puente Quemado II”, aseguran desde EMIPA, aunque otras versiones circularon sobre el inicio del fuego en la propiedad.

“Las Comunidades Indígenas buscan recuperar sus territorios y están dispuestas a dar batalla, no temen plantarse frente a las máquinas y a una multinacional, al mismo tiempo que exigen el cumplimiento de sus derechos a los gobiernos, empresas y poderosos que desoyen las normativas vigentes”, concluyeron desde EMIPA.

En Puente Quemado II también requieren de la intervención de los organismos estatales para restablecer el diálogo institucional, ya que semanas atrás denunciaron que “una representante de la empresa Arauco, quien sin tapujos intentó forzar al mburuvicha, Santiago Ramos, a tomar una decisión apresurada”, indicaron desde EMIPA.

“Hasta tanto el Estado decrete que eso es de ustedes, nosotros tenemos que seguir trabajando, no puede quedar esa zona quemada así, sin producir, es así. Por eso necesitamos que marquen lo que van a usar así nosotros podemos trabajar, si no lo hacen no podemos permitir que hagan actividades en zona que hoy por hoy corresponden a la empresa”, habría expresado la representante de la empresa forestal vía whatsapp.

Ante lo que consideraron un atropello, desde la Comunidad Puente Quemado II le respondieron mediante una nota de puño y letra en la que expresaron que se sienten «constantemente molestados por la empresa” y además pidieron que en adelante las reuniones sean solicitadas formalmente a través de notas para acordar en conjunto la fecha y los temas a tratar.

