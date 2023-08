La inestabilidad cambiaria tras las PASO generó falta de productos y ausencia de precios definitivos en el mercado. Carlos Amores, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, dio su opinión sobre esta situación y la potencial dolarización de la economía.

Carlos Amores- Radio Tupambaé

Durante el presente año electoral en Argentina, las recientes PASO intensificaron la volatilidad cambiaria, impactando de manera directa en la economía local. Esta situación llevó a desafíos significativos en la adquisición y disponibilidad de productos esenciales en el mercado.

Carlos Amores, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, expresó: «Después de las PASO, se complicó más la falta de productos y de mercadería y la falta de precios. Todavía, en muchos casos, no hemos podido tener una lista de precios definitiva o aún así, teniendo listas, no tenemos productos».

Respecto a la reacción y adaptación del comercio frente a la situación, manifestó: «Esta nueva realidad que estamos viendo, ya vamos a estar, por lo menos, con las cosas un poquito más claras la semana que viene», consideró.

Pese a los casos de saqueo y vandalismo en Buenos Aires, el presidente de la Cámara sostuvo que “se puede decir que hay tranquilidad en el comercio misionero. La tranquilidad que tenemos es que, la experiencia ya se vivió, entonces entendemos que esto dentro de pocos días, va a estar medianamente estabilizado, con listas de precios nuevas y que obviamente esto ya se trasladó, de cierta manera, al consumidor”.

En cuanto al uso de tarjetas de crédito en comercios, afirmó que «las tarjetas están funcionando bien. Los programas son muy buenos a nivel nacional y a nivel provincial. Es una herramienta que tienen todos los consumidores de financiarse con la inflación que tenemos, que es un buen apalancamiento, y después con los reintegros que tenemos en algunos casos». Aunque también mencionó que «el comerciante al vender con tarjeta recién, en algunos casos, empieza a tener la devolución de ese producto, recién a los 18 días hábiles».

Sobre la ausencia de precios en algunos productos, señaló: «Lamentablemente hemos tenido algunos comerciantes que tenían que remarcar dos veces en el día, entonces han tomado la decisión de no poner el precio góndola, lo cual no es bueno». Esto se debe a que por parte de los proveedores y distribuidores no tenían certezas o bien no trabajaron algunos días, lo cual generó incertidumbre entre los comerciantes.

Entre los rubros más afectados por la situación inflacionaria, destacó que «el sector industrial es uno de los sectores más afectados». También mencionó la dificultad con los productos importados y cómo algunos rubros específicos, como electrodomésticos y alimentos importados, enfrentan desafíos particulares.

En relación a los niveles de venta, Amores explicó que «Misiones es una provincia frontera, entonces las devaluaciones en cierta manera ayudan a que el comercio se desarrolle porque los habitantes de Paraguay y Brasil vienen a consumir».

Por otro lado, refiriéndose a la volatilidad del peso argentino y los rumores de una posible dolarización de la economía, comentó: «La verdad que nadie sabe, la incertidumbre es muy grande». Asimismo, subrayó la actitud defensiva de la ciudadanía, puesto que «la preocupación que tiene la ciudadanía en general [es] de querer resguardar su plata, su sueldo, sus ingresos de alguna manera, comprando dólares o algún bien de uso».

«En la práctica tenemos una economía dolarizada, porque donde se mueve el dólar se mueven prácticamente todas las actividades», añadió.

No obstante, resaltó que la verdadera raíz del problema económico no es el dólar en sí, sino cuestiones más profundas. «El problema no es el dólar, el problema es que tenemos otras cuestiones que resolver como la devaluación y estabilizar los gastos. Si gastamos más de lo que generamos, tarde o temprano vamos a generar una deuda que va a ser imposible de pagar».

Finalmente, sobre los recientes episodios de saqueos en diferentes provincias, dijo que se encuentran en una actitud de alerta desde la Cámara, especialmente en lo que respecta a los comerciantes de productos alimenticios. Reconoció que, si bien «Misiones tiene una situación diferente al resto», es esencial estar atentos y comprender la a la ciudadanía. «No podemos pensar solo en el comercio y en la industria y dejar de ver lo que está pasando».

