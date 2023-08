Jorge Williams, el excéntrico sastre que con 81 años sigue yendo a votar

Jorge Williams es un reconocido sastre argentino que con sus excéntricas indumentarias con tintes patrióticos llamó la atención y se volvió viral en redes sociales; ahora con sus 81 años se preparó para ir a votar en estas PASO y aseguró que esta práctica democrática sirve para "cambiar las cosas" y "hacer un país mejor".

Williams posee una vasta trayectoria en la confección de trajes clásicos, y ejerce su profesión desde los 11 años, vivió en varios países y asegura que Argentina es su casa y siempre se siente orgulloso y dispuesto de seguir presentándose frente a la urna para emitir su voto.

El chubutense recibió a Télam en su sastrería ubicada en la calle Jerónimo Salguero 2139, en el barrio porteño de Palermo, vistiendo un traje de tela camuflada de tipo militar confeccionado por él mismo.

Consultado sobre los motivos por los que sigue yendo a votar a pesar de que ya se encuentra en una edad en donde está exento de hacerlo, Williams aseguró que es un acto importante para la democracia y que «si una persona no vota no puede quejarse si las cosas no le gustan».

De pie en frente al mostrador, con un trozo de tela que cubría toda su superficie, Williams corta con manos habilidosas lo que se convertirá en un par de pantalones para su colección personal, mientras recordaba que cuando tenía tres años Juan Domingo Perón asumió como presidente y fue su padre quien lo llevó con un amigo a aprender el oficio.

Williams vivió y visitó muchos países centroamericanos, vivió en México y en España, sin embargo, siempre sintió la necesidad de retornar a nuestro país.

«Me fui nueve veces de mi pueblo. Estuve en Barcelona y en muchos lugares, pero me vine acá porque esta es mi casa y por eso me hago trajes de Argentina», exclamó emocionado.

En el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que se realizan este domingo, Williams vistió uno de sus seis trajes estampados con motivos nacionales de color celeste y blanco, y emitió su voto en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas «Sofía E. B. de Spangenberg».

«Este domingo me visto de Argentina, es lo mío. La gente me espera y me pide muchas fotos. Soy una figura sin quererlo», confesó el sastre que ya supo ser furor en las redes sociales para las elecciones presidenciales de 2019 y las legislativas de 2021, cuando se dirigió a votar con un traje con capa y barbijo en composé con la bandera argentina.

Sin embargo, Williams no solo utiliza este tipo de vestimenta para los comicios porque también los saca a relucir en las fechas patrias.

Con estampado de soles, una escarapela que cubre toda la parte superior de la espalda, el escudo de Racing en su glorioso campeonato de 1967 y múltiples franjas, siempre cautiva y llama la atención de quienes se lo cruzan cuando viaja en subte o camina por las calles porteñas.

«Me sacan muchas fotos mientras camino, y se ve por la tele e internet. Cuando juega Argentina también salgo con el traje. Los comentarios me llegan, me hacen publicidad que no necesito», comentó sonriente.

Los vecinos lo saludan cuando pasan caminando frente a su local, mientras que él se dirige todos los días a su negocio ubicado en Palermo desde hace más de diez años y atiende junto a su compañera modista, Sandra Paiz.

Sandra contó a Télam que trabaja con Williams desde 1992 y que el negocio «es un lugarcito diferente porque siempre se encuentran historias y gente conocida».

«Vienen todas las generaciones a atenderse. Jorge (Williams) atendía a los padres, que ahora son abuelos, y ahora están viniendo los nietos», comentó.

Paiz explicó que el padre de los dueños del local donde se encuentran trabajando actualmente era un sastre muy reconocido de la zona y se emocionaron al ver que el espacio iba a seguir funcionando como taller para alojar las excéntricas creaciones de Williams, quien se autodefinió ante esta agencia como «artista».

«Todo lo que vemos en la tele Jorge ya lo usó hace 30 años. Ahora se dice que es moderno, pero para nosotros es normal», enfatizó su colaboradora.

Williams expuso su descontento sobre la vestimenta que utilizan los hombres hoy en día, a quienes criticó por no vestir con corbata.

«El hombre sin corbata no vale nada», consideró.

Sobre su día a día con Williams, Paiz comentó que «saben llevarse. A veces se charla mucho, pero también podemos pasar horas sin hablar», confesó.Y agregó que «nos concentramos cada uno en lo suyo. Lo lindo es que a los dos nos gusta crear y sacar las cosas bien. Eso me lo enseñó de entrada. Hay que cumplir para la gente», expresó.

Y concluyó que «la regla principal es trabajar, hacerlo bien y en tiempo y forma».

«Hoy vamos a votar. Ojalá que salga alguien bueno. Hay gente buena en este país y hay que estar al pie del cañón», concluyó el sastre mientras terminaba de cortar los moldes para sus pantalones con una precisión única de quien lleva años y años de oficio.

