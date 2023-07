Elecciones Chubut 2023: Ignacio Torres responsabilizó al oficialismo por la aparición de casquillos de bala sobre las boletas

Fue en una escuela de Lago Puelo. Las cuatro vainas estaban sobre la imagen del candidato a intendente del partido Vecinal Crecer, Ramiro Ibarra, y que lleva en las categorías de Gobernador y Diputados provinciales a los postulantes de Juntos por el Cambio.

Luego de que se encontraran cuatro casquillos de bala sobre la boleta encabezada por el opositor Ignacio Torres (34) en una escuela de Lago Puelo, el candidato a gobernador de Chubut por Juntos por el Cambio responsabilizó al oficialismo por el intimidante hallazgo en el cuarto oscuro de la mesa 657 de la Escuela 765.

“Están nerviosos porque saben que pueden perder después de 20 años, y lo viven como una guerra. Ya lo vimos en Trelew hace unos días. Y ahora esto. Agresiones, amenazas. Los muestra como lo que son y representan”, dijo Torres en diálogo con Infobae.

Los cuatro casquillos de bala estaban sobre la imagen del candidato a intendente del partido Vecinal Crecer, Ramiro Ibarra, y de su vice, Blanca López. Esas boletas llevan en las categorías de Gobernador y Diputados provinciales a los postulantes de Juntos por el Cambio.

Torres, candidato a gobernador de JxC, se sorprendió al ver las imágenes y condenó el hecho. “Es una locura”, repudió y advirtió ante este medio que informó sobre lo sucedido ante el Tribunal Electoral de la provincia. Luego, desde su espacio hicieron la denuncia en la comisaría y el caso recayó en el fiscal Carlos Díaz Mayer.

Ante la consulta de este medio, el senador nacional consideró que fue un hecho “lamentable” y, a su vez, señaló que la persona que habría colocado los casquillos de bala fue identificada. Algo que fue desmentido luego por los investigadores.

En tanto, Ramiro Ibarra habló sobre lo sucedido cuando emitió su voto en la escuela 194 de Isla Sur, y lamentó que “este tipo de mensaje mafioso pueda ocurrir en el marco de celebrar los 40 años de democracia en el país”.

Justamente, luego de que un votante de la Mesa 765 de la Escuela 657 de Lago Puelo advirtiera que había casquillos de bala sobre las boletas a los fiscales y al presidente de la mesa, las autoridades procedieron para retirar las vainas.

Inmediatamente, actuó la Gendarmería. Fuentes de la investigación negaron eso y dijeron a Infobae que es bastante complicado tener una idea de quién pudo haber dejado de las vainas: “Pudo ser cualquiera de los 200 que votaron en esa mesa, ya que no se lleva un orden de votación”.

Por lo pronto, también detallaron esas fuentes que se investiga si realmente existió un delito, dado que fueron vainas y no balas las que se dejaron en el cuarto oscuro. “Es lo mismo que si hubieran dejado un alfajor o una gomera, no constituye una amenaza ni una intimidación porque no tiene poder letal”, aclararon ante la consulta de este medio.

Este domingo, Chubut elige a sus autoridades provinciales para comandar los destinos durante los próximos cuatro años. Así, el oficialismo busca retener el poder, a pesar de que el aspirante al sillón gubernamental Juan Pablo Luque (Arriba Chubut) enfocó la campaña en distanciarse de Mariano Arcioni, actual mandatario, y en criticar la administración de quien se ubica en el mismo sector.

JxC, en tanto, apuesta al batacazo de Torres para terminar con 20 años consecutivos de peronismo y cuenta con el respaldo de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los precandidatos a presidente del espacio viajarán a Trelew este domingo.

El senador nacional es un dirigente joven del PRO, aunque cuenta con un recorrido amplio. A partir de 2015, se desempeñó como director ejecutivo del PAMI, en representación de Chubut. En 2019 fue electo diputado nacional por su provincia. Mientras que en 2021 consiguió una banca en el Senado.

Conforme los sondeos previos, la elección se presenta reñida. Tanto el peronismo como JxC imaginan un escenario voto a voto. La oposición considera clave que haya un alto nivel de participación electoral. La deserción, analizan en el búnker de Torres, les generará un impacto negativo. Estiman que Luque cuentan con herramientas y “aparato” como para capitalizar el voto duro y, en caso de que predomine el ausentismo, desequilibrar la elección.

(Fuente: Infobae)