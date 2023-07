Elecciones en Chubut | Preocupa la baja participación y hasta el momento sólo votó un 10% del padrón

Los chubutenses elegirán gobernador, en el último comicio provincial antes de las PASO del 13 de agosto. La política nacional está pendiente de la disputa que darán Juan Pablo Luque, candidato del oficialista, e Ignacio “Nacho” Torres, de Juntos por el Cambio.

Este domingo, se realizan las elecciones en Chubut, última provincia que elegirá sus autoridades antes de las próximas PASO 2023. La jornada, que abrió las urnas rigurosamente a las 8 de la mañana, inició con una alerta meteorológico amarillo por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h, la cual hasta casi una hora después de habilitadas las urnas, privó a distintos establecimientos educativos de luz para funcionar normalmente.

El primer candidato en realizar su voto fue Ignacio Torres, candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, cerca de las 9:30.

Tras emitir su voto en la Escuela 5, Ignacio “Nacho” Torres, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, señaló que el gobierno provincial hizo “maniobras para desalentar la participación” y llamó a la ciudadanía a votar: “El mayor acto de rebeldía es venir y votar”.

A su vez, confirmó que a la tarde estarán en Trelew Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Es una foto que muestra la madurez del espacio. Esta no es una elección más”, sostuvo y exigió: “Acá no podemos darnos el lujo de dividir. Acá no hay halcones ni palomas”.

En esa línea, concluyó: “Acá hay chubutenses que quieren un cambio de una vez en la provincia”.

Torres explicó, a su vez, que esperan que a las 20 habrá resultados que permitan establecer una “tendencia marcada” de la elección.

Por su parte, el aspirante a mandatario provincial, les envió un mensaje a los dirigentes nacionales de Unión por la Patria: “Subestiman al electorado, los que prendieron fuego al país se quejan del olor a humo”, manifestó en diálogo con radio Mitre.

Casi simultáneamente, el actual gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, depositó su voto en las urnas de la Escuela 1 de Comodoro Rivadavia.

Tras el fuerte temporal que azotó este sábado a Comodoro Rivadavia, la ciudad más grande de Chubut, el mandatario provincial aseguró que las elecciones se desarrollan con normalidad y se mostró convencido de que “las condiciones climáticas no afectarán la elección”.

A diferencia de lo expresado por Ignacio “Nacho” Torres, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, quien acusó al gobierno provincial de hacer “maniobras para desalentar la participación”, Arcioni aclaró que solo hubo inconvenientes en tres colegios por falta suministro eléctrico.

“Estuvimos trabajando toda la madrugada para tener un acto eleccionario con normalidad. Solo había tres escuelas sin luz donde esta mañana ya estaban colocando grupos electrógenos”, detalló.

Por último, agradeció a los chubutenses por el “compromiso” de participar de la votación.

Ya casi sobre el mediodía, el candidato oficialista a gobernador de Chubut de Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, emitió su voto y se pronunció sobre los inconvenientes climáticos que azotan a la provincia y de los dirigentes que quisieron suspender los comicios.

“Ayer tuvimos un día difícil. Una jornada especial porque es importante lograr que se lleve adelante las elecciones. Pudimos poner a la ciudad rápidamente en condiciones. Estamos muy felices del trabajo que estamos llevando adelante”, dijo el intendente de Comodoro Rivadavia.

Y agregó: “Lo importante fue tener los establecimientos educativos en condiciones. Hoy se espera un día más tranquilo que el de ayer, que fue algo extraordinario, no sucede seguido en la ciudad”.

Por su parte, aseguró: “No es cierto que hace 20 años que hay peronismo en la provincia, porque los últimos 6 años no son de peronismo. La educación es la peor catástrofe que está viviendo Chubut en estos momentos”, dijo.

“Algunos quisieron suspender las elecciones en Comodoro Rivadavia, vaya a saber con qué intención, pero como verán la ciudad está en condiciones”, manifestó.

Asimismo, Luque hizo referencia a la baja concurrencia en el inicio de la jornada de elecciones. “Sé que arrancó la mañana como muy poca gente votando, pero la zona de Chubut es difícil para que la gente salga temprano para votar. Lo más importante es pedirle a la población que venga a votar y que pueda decidir quiénes serán los dirigentes que van a gobernar”, pidió.

Quien también voto en esa franja horaria fue la candidata a gobernadora de Chubut por el Frente de Izquierda, Emilse Saavedra, en la Escuela N° 26 de Comodoro Rivadavia.

En primer lugar, la candidata se refirió al temporal de viento en Comodoro y cómo afecta en las elecciones: “Sabemos de familias que perdieron toda la casa, otras familias y comercios que perdieron el techo, las paredes, por eso pedimos un presupuesto de emergencia porque es algo que tiene que intervenir el Municipio y Provincia”, dijo la aspirante a mandataria provincial en diálogo con LaCienPuntoUno.

Y añadió: “En Comodoro creo que la gente está más preocupada en rearmar sus casas que en ir a votar, pero en general hay una tónica en el país donde el porcentaje de votación era del 60%, que tiene que ver con la bronca de los gobiernos que han fracasado”.

De momento, el último candidato a gobernador de Chubut en votar fue Oscar Petersen, en la ciudad de Puerto Madryn.

El aspirante a mandatario provincial por el GEN celebró la jornada electoral “a 40 años de la restitución de la democracia, algo que no debemos perder nunca más” y abogó porque “la calidad institucional florezca” en Chubut.

“Vemos que después de las 10 de la mañana comenzó llegar más gente a votar, quizá por el frío, o por estas elecciones en julio”, dijo Petersen en tono irónico al afirmar que todo el proceso, “ha sido un poco complicado en esta época del año”.

Desde las 21 los resultados de los comicios se podrán seguir en Datosoficiales.juschubut.gov.ar.

Se actualizarán cada 10 minutos a medida que se carguen las mesas. El escrutinio provisorio será esta noche hasta la madrugada en la sede del Tribunal Electoral Provincial en Rawson.

El escrutinio definitivo será desde el martes a las 18 en Legislatura.

