Cayó en Argentina un violador serial que fue liberado de la cárcel de Tacumbú por error

La Policía Federal Argentina recapturó este lunes a Luis Héctor Morínigo Cantero, quien tenía tres condenas por violación y quien había sido liberado en circunstancias poco claras de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en abril pasado.

Mediante la Cooperación Internacional con la Policía Federal Argentina, fue recapturado este lunes Luis Héctor Morínigo Cantero, de 52 años, quien es requerido por la Justicia paraguaya por el supuesto hecho punible contra la autonomía sexual (coacción sexual y violación) y hecho punible contra la propiedad (robo agravado), con una expectativa de pena privativa de libertad de 30 años.

Dicho operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de la terminal de Retiro en la República de Argentina, informó la Policía Nacional, a través de su red social Twitter.

El recluso fue acusado por una serie de violaciones a mujeres en la ciudad de Itá, del Departamento Central, y su captura se produjo en el 2010.

Luis Héctor Morínigo Cantero fue liberado sin cumplir su condena y expulsado del país a través de la Dirección General de Migraciones, al tratarse de un ciudadano extranjero.

La situación salió a la luz luego de que la jueza Silvana Luraghi alertara sobre la liberación irregular del recluso, quien debía cumplir condenas por violación en Tacumbú hasta el 2040.

El hombre debía cumplir una pena total de 30 años de cárcel en Tacumbú, pero el hombre fue liberado en los primeros días de abril de este año. Los registros de Migraciones señalan que Morínigo Cantero fue expulsado del país el 14 de abril.

Notificación recibida

El ministro de Justicia, Daniel Benítez, había explicado —en conversación con Última Hora— que a inicios de abril pasado su cartera ministerial recibió un documento.

Se trataba del oficio judicial Nº 511, de fecha 11 de abril de 2023, emanado del Juzgado de Ejecución Penal, del cuarto turno, por el cual se comunicaba que el recluso cumplió con las dos condenas anteriores y, por lo tanto, se dispone su libertad, ya que este debería ser expulsado del país.

El titular del Ministerio de Justicia había explicado que el condenado por violación tenía tres causas, pero solo las dos condenas anteriores figuraban en los registros de Tacumbú, Justicia y de la Policía Nacional.

“El recluso fue llevado a (Área de) Judiciales, donde se revisó si tenía otras resoluciones pendientes y como no figuraba nada en los registros, se lo remite a Migraciones y se lo expulsa del país”, había manifestado.

La jueza Silvana Luraghi presentó los oficios, referentes a la tercera condena, que fueron remitidos, los cuales cuentan con los sellos de mesa de entrada de la Comandancia de la Policía Nacional y la Penitenciaría de Tacumbú.

La magistrada había señalado —en conversación con Telefuturo— que las notificaciones también fueron remitidas por el Tribunal de Sentencia una vez que se emitió la tercera condena. Según la jueza, tanto la Policía, Migraciones como la Penitenciaría Nacional recibieron las documentaciones.

En Tacumbú no tenían el tercer oficio

El ministro de Justicia, Daniel Benítez, confirmó que desde Tacumbú le aseguraron que no tenían disponible el tercer oficio al que se hace mención. No obstante, ocho funcionarios del reclusorio fueron separados de sus cargos.

Para el ministro de Justicia era difícil hablar sobre algún tipo de coimas, ya que el recluso es una persona que no cuenta con la capacidad económica para ofrecer dádivas a los funcionarios. “No estaba vinculado a alguna acción criminal”, sostuvo.

“Yo creo que fue un error humano involuntario. Alguien no cargó el oficio o se traspapeló. Esto es algo que no pasa todos los días. También debo reconocer que necesitamos actualizar todo lo que es nuestro sistema informático en el Ministerio de Justicia”, indicó el funcionario estatal.

El 24 de marzo pasado fue la última vez que el recluso en cuestión se presentó ante la jueza Silvana Luraghi para una audiencia por un tema de redención, que se volvía a llevar adelante, porque la primera vez fue rechazada.

El mismo fue acusado por una serie de violaciones a mujeres en la ciudad de Itá, del Departamento Central, y su captura se produjo en 2010. Contaba con un total de 30 años de condena, ya tenía 13 años cumplidos y le faltan 17 años más.

