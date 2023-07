Retención en billeteras electrónicas: desde la Confederación Económica de Misiones desmienten las falsas informaciones y alertan sobre recargos indebidos a consumidores finales

Alejandro Haene, contador y miembro de la Confederación Económica de Misiones (CEM), aclaró que las retenciones en billeteras virtuales no son nuevas y afectan de manera mínima a quienes están al día fiscalmente. También instó a autoridades a la difusión y advirtió contra recargos indebidos por parte de comerciantes.

En un panorama de creciente preocupación respecto al sistema de retenciones en billeteras virtuales que afectó a varios usuarios en las últimas horas, habló el contador y tesorero de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, quien confirmó que la resolución que regula estas retenciones se remonta a noviembre de 2022, señalando que hubo tiempo para que todos los actores involucrados se informaran.

Además, dijo que la información que está circulando al respecto no es verídica, es “una fake news” que indica “dejá de usar el sistema, pagá en efectivo”, comentó, y al mismo tiempo hizo hincapié en la necesidad de que los pagos sigan bancarizándose para mayor transparencia.

Haene explicó que el sistema de retenciones no es algo nuevo, y es similar al que se conoció en el pasado para transferencias bancarias. “Hay tres alícuotas, el 4.5% es para aquellos que son de alto riesgo fiscal, después hay una del 2.5% y la más baja es del 1.2%”. Por ello, tranquilizó a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, asegurando que “para los que estén bien con los papeles, en la orden correcta, la retención va a ser del 1.2% nomás”.

Luego, se dirigió a aquellas personas que no están familiarizadas con estos términos y procesos, declarando que quienes no estén en la base de datos de rentas, tal es el caso de los trabajadores en relación de dependencia, no serán afectados. “Esa persona no está en la base de datos de rentas, y en consecuencia no le van a hacer ningún tipo de retención, esa es la tranquilidad que tienen que tener”, manifestó aludiendo a que no afecta a consumidores finales, sino a “vendedores y compradores de bienes o servicios”.

Ahora bien, el contador aconsejó a aquellos que pueden estar teniendo estas retenciones a informarse y contactar a un profesional si es necesario. Mencionó que las retenciones funcionan como créditos y pueden ayudar a reducir el monto a pagar mensualmente en impuestos. “Esto no es una extracción, no es ‘me metieron la mano en el bolsillo”, aclaró.

Para cerrar, rebatió la cuestión de recargos adicionales por parte de comerciantes debido a estas retenciones, lo cual alertó a un gran número de clientes. El integrante de la CEM fue tajante: “a esa persona hay que denunciarla, a ese comerciante hay que decirle, ‘me estás robando mi plata, porque eso es un crédito para vos”. Concluyó instando a que debemos estar informados para evitar caer en engaños.

