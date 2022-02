La Agencia Tributaria de Misiones estableció un régimen de retención para el uso de billeteras electrónicas

Como es de público conocimiento, producto del mayor alcance del internet y la pandemia de Covid – 19, la economía y los negocios digitales han tenido un notorio incremento en los últimos años.

Agencia Tributaria de Misiones

La proliferación de las nuevas plataformas de pago “on line” han establecido nuevas normas de conducta de los consumidores e, incluso, fijado maneras de consumo distintas a las normalmente conocidas. La gestión del dinero no ha sido una excepción y el denominado “dinero digital” ha tenido un exponencial crecimiento en el mundo y en nuestro país.

En ese sentido, continuando con la tarea de innovación digital que desarrolla la provincia de Misiones a través de sus diversas instituciones (tales como la Escuela de Robótica, el Polo TIC y el Silicon Misiones, entre otros), La Dirección General de Rentas creó, a través de la Resolución General 4/2022, un Régimen de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos donde actuarán como agentes las entidades Proveedores de Servicios de Pago (PSP), comúnmente denominadas “billeteras electrónicas”.

La creación de este régimen de retención no significa un nuevo impuesto, sino que es un mecanismo para transparentar la economía digital que producto del avance tecnológico quedan fuera de la órbita de los organismos fiscales y así promover la igualdad y equidad tributaria entre los contribuyentes.

La aplicación del régimen se hará efectiva con relación a las cuentas de pago abiertas a nombre de uno o varios titulares, sean personas humanas o jurídicas, siempre que cualquiera de ellos o todos, revistan o asuman el carácter de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, directos o comprendidos en el Convenio Multilateral, en ambos casos, -inscriptos o no-.

La retención no procederá sobre los siguientes importes: a) remuneraciones o jubilaciones; b) Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, entre idénticos titulares, c) acreditaciones que se efectúen en concepto de cuotas alimentarias, indemnizaciones laborales, por accidentes y otros conceptos similares, d) Importes que tengan como origen créditos otorgados por el Fondo de Crédito Misiones, Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) y finalmente, e) Los importes que se acrediten en concepto de “envío de dinero” de hasta $10.000 (diez mil) pesos por mes, siempre que se trate de sujetos no inscriptos.