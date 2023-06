Copa Libertadores | Con dos bajas de peso, Boca recibe este jueves a Monagas en el cierre de la fase de grupos

El Xeneize, ya clasificado a octavos de final, recibe al equipo venezolano buscando asegurar su condición de primero. Para el choque, no podrá contar con Benedetto ni Rojo, y deberá arriesgar a Figal que está al límite de amonestaciones.

Boca recibirá a Monagas este jueves desde las 19 en La Bombonera, por la sexta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, y el entrenador Jorge Almirón dio a conocer a los convocados de los que resalta las ausencias de Marcos Rojo y Darío Benedetto y la presencia de dos juveniles: Brandon Cortés y Julián Carrasco.

Como llega Boca

Boca Juniors venció 1-0 a Colo Colo en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Como llega Monagas

Monagas venció en casa a Pereira por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 4 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2023, y terminó con un marcador 0-0.

Dos bajas de peso y dos juveniles: los convocados de Boca ante Monagas

Luego de entrenarse diferencia a lo largo de la semana a partir de acumular líquido en su rodilla derecha, Benedetto no está dentro de la citación para el duelo contra el cuadro venezolano. Además, Rojo será otro de los ausentes después de que lo hayan probado durante la semana y que, finalmente, el cuerpo técnico haya decidido no arriesgarlo ya que no llegaría la 100 por ciento desde lo físico, tras el desgarro que sufrió.

Por su parte, la lista de convocados tiene dos nombres que vienen siendo de lo mejor del equipo de Mariano Herrón en la Reserva, a pesar de que no pelea el campeonato: Cortés (que alcanzó los 80 partidos en la Reserva, tuvo cuatro citaciones esta temporada y sumó 21 minutos en el empate 1-1 con Lanús) y Carrasco (que fue convocado ante Platense -por Ibarra- y frente al Granate -por Almirón-).

La probable formación de Boca

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero, Valentín Barco; Miguel Merentiel.

Fuente: TyC Sports