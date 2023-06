Boca | ¿Almirón contrató a un astrólogo para “ganar la Libertadores”?

Hubo una vez un técnico de Boca que entre sus creencias estaba que los gatos negros traen mala suerte y por esos tiempos en el complejo Pedro Pompilio había más que en el Jardín Botánico.

Un día, de pronto, los gatos desaparecieron. Los negros y también los de otros colores, y nadie explicó qué había pasado. Pero todos señalaron enseguida a ese DT que también por cábala le gustaba jugar con talco en el banco de suplentes con uno de sus ayudantes.

Creer o reventar, sin los gatos, Coco Basile pasó de que le tiraran hielo (para el whisky) en un partido con Arsenal en Sarandí a armar un equipazo, ganar las cinco competencias que disputó entre 2005 y 2006, y volver a ser llamado para dirigir a la Selección Argentina.

Más de 15 años después, Jorge Almirón llegó a Boca con su librito de juego, táctica y estrategia, y también con su creencia en los astros como apoyo extra futbolístico para tratar de aprovechar la oportunidad de su vida. En un club muy exigente y complicado. En el que parece no alcanzar con los títulos locales y que lo único que importa es ganar la séptima Copa Libertadores de su historia, luego de 16 años de espera desde 2007.

Y consciente de eso, parece que el nuevo DT no sólo sumó en estas semanas a un preparador físico adicional, sino que también incorporó a un astrólogo a su staff. «Conversamos todos los días con Jorge, somos amigos, no es un detalle. Como siempre lo digo, somos amigos, no es un detalle que me haya contratado, y soy hincha de Boca así que nada me cuesta ayudarlo en lo que pueda desde mi humilde lugar. Trabajamos juntos para llegar a las metas, en este 2023 para poder ganar la Copa Libertadores», contó el astrólogo Giorgio Armas.

¿Cómo es que ayuda el astrólogo? Lo explicó Armas con un ejemplo: “Cuando Jorge debutó en Boca, lamentablemente, se sabía que íbamos a jugar 16.30 con San Lorenzo, pero por un tema de seguridad se pasó a las 17.30. Si Boca hubiese jugado 16.30 -en ese momento no tenía el contacto de Jorge-, hoy Boca estaría clasificado para Copa Libertadores como lo está, no hubiese tenido ningún lesionado y hubiese estado mucho mejor en la Liga, no hubiese perdido ni un partido, ni el clásico”.

«Con las fechas el astrólogo trabaja mucho. Con el nacimiento y un buen debut, puedo decir un montón de cosas, hasta quién va a ser presidente. En octubre dije que River ganaba esta Liga. ¿Y presidente? Milei está muy fuerte por astrología», agregó en radio La Red.

Larga trayectoria del astrólogo

Armas empezó con su experiencia en el fútbol con Cienciano entre 2003 y 2004, cuando eliminó a River de la Copa Sudamericana y luego le ganó a Boca la Recopa.

Actualmente, cuenta que asesora a varios clubes y tiene amistad con entrenadores como Sebastián Battaglia, que hoy está en Huracán y volvió a convocarlo por estos días, Julio César Cáceres de Olimpia y Guillermo Salas de Alianza Lima.

Con Boca viene insistiendo desde hace tiempo con la necesidad de hacer un ritual de limpieza en el estadio «bloque por bloque», desde el campo de juego y las tribunas a los vestuarios y los futbolistas, para sacar «la mala energía» que dejaron rivales de Libertadores. De hecho, en la charla con Toti Pasman en La Red aseguró que fue quien recomendó la camiseta amarilla y Fabra capitán en un superclásico en el Monumental.

Semanas atrás, Armas dio a conocer las charlas con Almirón a través de su cuenta de Twitter al publicar dos capturas de sus comunicaciones virtuales, pese a que en el fútbol habitualmente los protagonistas prefieren esconder estas creencias arraigadas, pero a veces mal vistas. De hecho, hubo hinchas que en las redes bancaron al DT y otros tantos que lo criticaron.

Qué le pasa a Benedetto y el “robo delincuencial”

Ahora, el trabajo de este conocido astrólogo aparentemente se volvió full time. «A Pipa lo veo muy ansioso, me pasan videos de entrenamientos, Jorge y los jugadores, y en los entrenamientos es Haaland, una locura. Creo que es la ansiedad. Pero la va a romper, ya rompió un planeta negativo que es Saturno y va a cambiar, hay que darle aguante nada más», explicó, como si los astros estuvieran muy metidos en el día a día xeneize. «Yo le puedo recomendar un montón de cosas, pero depende de él. Si le quiero tocar jugadores o algo más fuerte, me va a putear. Pero desde mi humilde lugar puedo recomendarle algo».

Eso sí, cuando le preguntaron a Armas por qué Boca perdió con River, respondió más como fanático que como astrólogo: «Porque nos robaron, la AFA y cuatro títeres, que son Herrera, Rapallini y varios más. River sólo nos podía ganar con algún expulsado y un penal. Les avisé a Jorge y a todos los que pude cuando pusieron a Herrera para eso, pero no pensamos que iba a ser tan delicuencial este robo. En los primeros partidos del campeonato se vio la ayuda a River, no hay que ser brujo, chamán ni astróogo para darse cuenta cuando la AFA va a ayudar a River».

