Robo de vehículo en Posadas: fue sorprendido por su exnovia que se llevó el automóvil sin permiso

En la Calle Padre Serrano, un Peugeot 208 azul fue sustraído mientras su propietario, Alfredo M., ingresaba a su domicilio por unos minutos. Más tarde, se descubrió que su ex novia había tomado prestado el auto sin notificarlo previamente. El hecho ocurrió en Posadas.

En la tarde del 15 de junio de 2023, aproximadamente a las 07:00 horas, se registró un robo de vehículo en la Calle Padre Serrano, entre la Avenida López y Planes y la calle Yapeguay. El denunciante, Alfredo M., de 49 años de edad, relató los hechos a las autoridades.

Según la declaración, sacó su vehículo particular, un Peugeot 208 de color azul,, de su garaje. De manera descuidada, dejó el automóvil encendido y con las llaves puestas en la vereda. Luego, ingresó a su domicilio durante aproximadamente 5 minutos. Al salir nuevamente, se percató de que su vehículo había sido sustraído por autores desconocidos.

En el interior del automóvil robado se encontraba la documentación correspondiente al mismo. Horas más tarde, alrededor de las 15:00, el propietario del auto recibió un mensaje de su ex novia, quien afirmaba haber tomado prestado su vehículo para dirigirse a su lugar de trabajo. La ex novia habría dejado una nota en el buzón explicando la situación, ya que su celular se encontraba sin batería y no pudo notificarlo previamente. Sin embargo, la víctima no salió a tiempo para recibir el mensaje ni ver la nota dejada.

Tras tomar conocimiento de los hechos, las autoridades procedieron a recibir una ampliación de la denuncia por parte del damnificado, quien brindó detalles adicionales sobre el robo y la posterior comunicación con su ex novia. Además, se dio aviso a la superioridad para continuar con la investigación del caso.

Asimismo, se amplió la circular general para dejar sin efecto cualquier información previamente difundida relacionada con el vehículo robado, ya que se había producido un malentendido debido a la comunicación entre el denunciante y su ex novia.

