Posadas | Se realizó el conversatorio “Procesos de Democratización Social y Políticas Públicas con Perspectiva de Género” en el Parlamento Municipal de la Mujer 2023

En el marco del Parlamento Municipal de la Mujer 2023, se llevó adelante el panel- conversatorio "Procesos de Democratización Social y Políticas Públicas con Perspectiva de Género" de la mano de la docente, investigadora y especialista en derechos humanos y políticas sociales, democratización social y de las familias, movimientos sociales, feminismos y sexualidades, Graciela Di Marco.

«Para nosotros, esta instancia es muy importante, totalmente abierta para que todas y todos podamos socializar. Venimos trabajando en la importancia de materializar la igualdad de género. Las políticas públicas son generadoras de recursos, que verdaderamente generen una redistribución de ellos. Las problemáticas las tenemos que asumir con verdadera responsabilidad, por eso consideramos que estos espacios como el Parlamento, sirve para generar un espacio con mayores derechos, que sean reparadoras de las injusticias que padecemos», puntualizó la presidente de la Comisión de Equidad de Género del HCD, cjal. Mariela Dachary, dando la bienvenida a los presentes.

«Es responsabilidad del Estado municipal abordar y tomar todas las medidas necesarias para derribar toda barrera de desigualdad, realmente nos falta muchísimo en ese camino. Y entiendo como hombre de derecho que lo legislativo es clave. Si bien tenemos marcos que van poco a poco corrigiendo el rumbo hacia ese horizonte en el que la igualdad sea realmente una realidad y no una mera declamación, es el compromiso de todos y cada uno de nosotros, y nosotras, pero por sobre todo nosotros, de ir trabajando día a día. Así que este tipo de iniciativas me pone, desde lo personal, muy feliz, y desde lo institucional, reafirmar nuestro compromiso para que, no solamente en esta instancia participativa del Parlamento de la Mujer, que ya es su sexta edición que se va a llevar a cabo. Quienes han sido designadas como concejalas no vienen un día a jugar a ser concejalas, sino al contrario, se preparan para que el trabajo de ellas sea realmente notable y nos sigan legando proyectos de Ordenanza que realmente nos han cambiado la vida a todos los posadeños. Por darles un dato, el año pasado 34 proyectos de ordenanzas han sido el legado del Parlamento de la Mujer y estoy seguro que este año será igual de fructífero«, expresó el presidente del HCD, Horacio Martínez.

Seguidamente, la profesora y Magister, Gladys Álvez, dió la bienvenida a las presentes y habló sobre los desafíos de implementar políticas públicas con perspectiva de género dentro del deporte: «esto es una extensión que venimos desarrollando con un grupo heterogéneo de la Universidad de distintas profesiones vinculadas a las ciencias sociales, licenciados en economía, administración, trabajo social, técnicos, también y la propuesta fue conocer las concepciones que tienen los adolescentes y jóvenes en la provincia de Misiones en relación a la importancia del deporte y esto, la idea de todo el proyecto, fue hacer lecturas más complejas y amplias pensando desde la perspectiva de género. ¿Qué nos dicen esos datos estadísticos acerca de qué piensan los jóvenes en relación a la importancia de la perspectiva de género a los hábitos en relación a practicar deporte? Si practican, no practican y si no practican, cuáles son los obstáculos que restringen la participación de los jóvenes».

La licenciada en Sociología realizó un recorrido sobre la democratización de las relaciones familiares y las políticas públicas con un enfoque a una sociedad más justa: «yo he sido funcionaria en Ejecutivos, nunca he estado en las cuestiones legislativas, pero sabemos que llevar adelante un área del Estado requiere mucha, mucha dedicación y entonces va todo mi reconocimiento y agradecimiento por la tarea que hacen. Y por último y no menos importante, a las parlamentarias, un caluroso saludo y felicitaciones por estar terminando esta etapa de sus vidas que va a ser tan importante, que van a recordar tanto, y que seguramente sus familias también van a recordar tanto por todo el tiempo que le estuvieron dedicando y todo lo que aprendieron. Voy a hablar de categorías teóricas que he desarrollado en varios años de investigación sobre la democratización de las familias, las políticas públicas, los movimientos sociales. Estas categorías teóricas que desarrollé fueron elaboradas de abajo hacia arriba, impulsadas por los cambios sociales y políticos, el estudio de las acciones colectivas y movimientos que presentaban demandas y prácticas diferentes y mucho más complejas que las anteriores a los 90».