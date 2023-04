Oscar Herrera Ahuad destacó el trabajo de Matías Sebely en el hospital de Alem

El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, habló recientemente sobre la gestión de Matías Sebely en la recuperación del hospital de Alem, que se encontraba en ruinas. "Quiero hablar de esto porque conozco, porque todavía cierro los ojos y miro lo que era ese hospital en ruinas", afirmó Herrera Ahuad.

El gobernador destacó el trabajo de Matías Sebely actual candidato a intendente de Alem por el Frente Renovador, a quien describió como un «joven emprendedor» que logró levantar el hospital «de la mano de la gestión y el trabajo».

Herrera Ahuad enfatizó que Sebely no recibió ningún regalo y que la tarea de recuperar el hospital fue difícil y compleja.

«Es el elefante blanco que no había forma de levantarlo», dijo Herrera Ahuad. «Pero gracias a la gestión y el trabajo de Matías Sebely, el hospital hoy es una realidad».

El Gobernador de Misiones también subrayó que la gestión de Sebely no solo tuvo un impacto en el hospital de Alem, sino que también benefició a la comunidad en general. «Por eso estoy acá, porque vengo a reconocer a la persona, al gestor, aquel que me da la esperanza de saber que me voy como gobernador de la provincia», expresó.

Finalmente, Herrera Ahuad destacó que Sebely será un gran intendente para la ciudad de Puerto Rico y que continuará el proyecto político con los valores de la sociedad. «Por eso quería también superar la histórica baja autoestima», concluyó.

Es importante mencionar que Herrera Ahuad resaltó la sinceridad y transparencia de Sebely al trabajar sin maquillar, lo que demuestra su compromiso con la comunidad.